Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 9 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó para este jueves 9 de julio una nueva jornada de interrupciones en el servicio eléctrico en varios puntos de Honduras, de acuerdo con el calendario oficial divulgado por la estatal. Los cortes obedecen a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, por lo que el suministro será suspendido temporalmente en zonas residenciales, comerciales, industriales, agrícolas e institucionales. La programación incluye sectores de Colón, Cortés, El Paraíso y Olancho, con horarios que se extenderán entre siete y nueve horas, según el municipio y el circuito intervenido.

Entre las zonas afectadas figuran barrios, colonias, aldeas, hospitales, centros educativos, instituciones públicas, empresas privadas, empacadoras, aeropuertos, bases militares y comunidades rurales. La ENEE recomendó a los usuarios tomar previsiones durante el tiempo que duren los trabajos, especialmente en negocios, centros de atención, viviendas y establecimientos que dependen del servicio eléctrico para sus actividades diarias.



Colón (8:00 AM - 5:00 PM)

Barrio Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, colonia Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, colonia La Castellana, Cholomeña, colonia Suiza, colonia Las Palmas, colonia Palma Real, colonia Pradera I, II, III y IV, colonia La Standard, colonia Bella Vista, colonia Hábitat, barrio Colombia, Monte Fresco, Cooperativa Sabá, Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba, Palos de Agua Abajo, Standard Fruit Co., empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia. Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Cholomeña, Nueva Época, Jahuillo, Achiote, Luzón Palmeras, Nueva Esperanza, Palos de Agua, Orica, Palos de Agua Arriba, Palos de Agua Abajo y Asapalsa. Isletas, Standard Fruit Co., empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés.

Sonaguera: Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, barrio Las Flores, Los Montillos, barrio Arriba, El Centro, barrio Cotacol, barrio Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, colonia 25 de Septiembre, barrio Abajo, colonia Morazán, colonia Wilfredo Ortíz, barrio San Martín, colonia Porvenir, Carrioles, Sabana de Utila, Juan Lázaro, Utila, El Tapón, colonia 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrasquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, colonia 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.

La Lima, Cortés (8:30 AM - 4:30 PM)

Aeropuerto Ramón Villeda Morales, Base Aérea Armando Escalón, colonia Independencia, colonia Planeta, colonia Céleo González, Fesitranh #2, colonia Palmeras, colonia Cerrito Lindo, Villas Kitur, colonia Ruiz, Sitraina, colonia San Cristóbal, colonia Jerusalén, colonia San Fernando etapa I y II, colonia 22 de Mayo, colonia Paraíso y Fafer. Colonia Andalucía, colonia Tela, colonia Los Pinos, Chulavista, barrio Italiano, colonia Caimán, Alpha, Cuerpo de Bomberos, FHIA, barrio Cementerio, colonia Sula, barrio Centro Sur, Escuela Esteban Mendoza, Escuela Gabriela Mistral, Municipalidad de La Lima, colonia Sitraterco, colonia Los Ángeles, Villa Catalina, Restaurante Toyas, colonia La Mesa, barrio El Centro, Cruz Roja, colonia Chapala, colonia Ruby, colonia Cerrato, colonia 23 de Septiembre, colonia Fraternidad I y II, colonia El Maestro, Maprosa, Zona Americana, Hospital La Lima Medical Center, residencial Río Tinto, residencial Riveralta, Hospital del Valle La Lima.

El Paraíso (7:30 AM - 3:30 PM)

110 Brigada Militar, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), colonia San José, colonia Ebenezer, colonia Bella Vista, Ladrillera Nolasco, Fábrica Alcapone, Panificadora Tábora, colonia Santo Domingo, colonia Bethel, colonia La Concepción, La Carbonera, Piedra Ancha, colonia Vista Hermosa, colonia Apaguiz, colonia La Granjita, colonia Manuel Zelaya, colonia Cofradía, colonia Nueva Esperanza, Purificadora Agua Salí, colonia Monte Fresco, colonia San Francisco, colonia El Mirador, ICF, Restaurante La Casona, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (ISG), Restaurante El Torito, gasolinera El Dorado, colonia Apaguiz Norte, colonia Los Pinares, colonia Los Prados, aldea El Encanto, aldea El Arenal, ciudad de Jacaleapa, aldea La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, ciudad de Potrerillo, aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo, El Junquillo, casco urbano de Teupasenti, San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Val Paraíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires y El Ocotal. Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, Agrogaitán, Banrural, Edificio Colinas de Oro, barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud Danlí, Hondutel, Banco Occidente, Banco Atlántida, gasolinera Texaco, Maxi Despensa, gasolinera Puma Centro, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1, taller de torno y carpintería Monumento a la Madre, Colina Gualiqueme, ENEE, Fábrica de Puros Raíces Cuabanas, Centro de Diagnóstico y Médico Hospitalario (Cedimeh), Fábrica de Puros Internacional, colonia Los Profesores, residencial La Fuente, iglesia Los Mormones, Beneficio IHMA, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Fábrica de Puros Blindar, Colegio Cosme García, parte de barrio El Centro, Ficohsa, Cooperativa Apaguiz, Elektra, Cooperativa San Marqueña, calle del Canal, colonia Los Arcos, colonia La Cañada, pilas de filtración de aguas de Danlí, barrio Oriental, colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, Ferretería Santa Fe #2, barrio Tierra Blanca, Banhcafe, Plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, calle del Comercio, Gallo Más Gallo, barrio La Reforma, colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, Centro Comercial Al Rashid, Terminal de Buses, barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, colonia Villeda Morales, Colegio IDO, Oviser y gasolinera Uno. Uniplaza, colonia El Zarzal etapa 1 y 2, Hacienda El Zarzal, Colegio Católico Danlí, Unicah Danlí, Juzgado de Letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracias a Dios, San Fernando, Valle Verde, The Childrens Word School, La Estancia, Hatsa, El Quiquisque, parte de barrio El Centro, barrio Las Flores, colonia Las Colinas, barrio Buenos Aires, colonia Teodoro Rodas Valle, residencial El Estero, colonia Villa Paraíso, colonia San Ángel, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) Danlí, Hospital Gabriela Alvarado, Ocobas, UNAH-TEC Danlí, San Matías, El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, colonia Venecia, San Marcos Arriba y Abajo, Asilo de Ancianos San Judas Tadeo, Arauli, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscateca, La Majada, Quisgualagua, Fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, Itaf, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, Santa Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite y Corralito. Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo #1, Paso Hondo #2, Las Quebradas, Las Delicias #1, Las Delicias #2, Mata de Guineo y San José de Mata de Guineo. El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales, Arenales, Los Almendros, El Piñonal, La Florida, Las Lomitas, El Empalme a Trojes, La Primavera, Las Lomas, el Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los 2 Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, La Música, El Zarzal, Neguacepe, Argelia, Oculí, Calpules, Quebrada Larga, Villa Santa, El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo #1, El Zapotillo #2, La Zuiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda #1, La Redonda #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1, Villa Elena #2, Bañaderos, Villa Rica, Villanueva #1, Villanueva #2, Villanueva #3, Cuba, Quebrada Chiquita #1, Quebrada Chiquita #2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme y La Nueva Coyolar.

Olancho (7:30 AM - 3:30 PM)