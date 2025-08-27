Masivos cortes de luz en el Distrito Central y otros municipios este jueves 28 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio aviso a los hondureños sobre los cortes de luz programados para este jueves 28 de agosto en el territorio nacional.
Centenares de barrios, colonias y residenciales no tendrán energía eléctrica en más de 10 municipios debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando desde la madrugada del jueves.
Los horarios fueron programados de manera escalonada, por lo que la ENEE recomienda tomar medidas ante las largas horas sin luz que podrían experimentar los habitantes de estas zonas.
Aquí le brindamos el listado de las zonas afectadas, según el calendario semanal de la estatal eléctrica.
Distrito Central, Francisco Morazán de 12:00 de la medianoche a 2:00 a.m.
Arturo Quezada, Israel Sur, Col. David Betancourt, El Mogote, Nueva Jerusalén, La Soledad, Ramón Amaya Amador, Linda Vista, Monte de Los Olivos, Col. Berlín, Col. José Trinidad Cabañas, Col. Nueva España y zonas aledañas.
Col. Superación, Col. Gracias a Dios, Col. Espíritu Santo, Col. Santa Cecilia, Plantel de Columbus, El Carrizal, Col. Cantarero López, Col. Lincoln, Col. Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, Col. Lomas del Norte, Col. Brisas del Norte, Laguna del Pedregal, zonas aledañas a la salida del Norte.
Col. Smith, Jardines de El Carrizal, Col. San Juan Bosco, Parte de Col. Nueva Providencia y zonas aledañas, Col. José Duarte #2, #3, #4, Col. Divino Paraíso, Col. Ulloa, Col. Nueva Capital, Col. Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, Col. José Duarte #1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de La Laguna.
Distrito Central, Francisco Morazán de 9:00 a.m. - 3:00 p.m.
Col. Sagastume, Col. Miramesi, El Pino, Col Villa Campesina, Polleras Cadeca, Catalunia, Beneficio de Café, Villa Peniel, Prondeca, Aldea Río Abajo, Urbanización Villa Madrid, Conetsa, Trituradora de Piedras, Serviverduras, Aldea Las Flores, Col. Emanuel, Buen Samaritano, Residencial Briseño, Cadeca, Los Mangos, Bo. Puente Colorado, La Concordia y zonas aledañas.
La Lima, La Guama, Santa Cruz de Yojoa 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Col. Pineda I y II, Asilo de ancianos, Campo Pineda, Col. Villa Ester, Col. Usula, Luis Tibaud, Col. La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, Zip Continental, Col. Oro Verde, Cazanave, Aldea San José del Boquerón, Aldea Copén, Copen Campo, Cruz de Valencia.
La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, Taulabé, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua, Horconcito, El Mogote, San José de Comayagua.
La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza, Meámbar, Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la Pimienta, El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito.
Morazán, Yoro de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ciudad de Morazán: Bo. Lempira, Las Cidras, Col. 5 de Enero, Col. España, Bo. San José, Bo. Jazmín, Bo. El Centro, Bo. Sabaneta, El Calvario, Parte de Bo. El Progreso, Buenos Aires I y II.
Parte de Morazán, Lactovi, Aldea El Portillo Gonzáles, Aldea Oloman, San Alejo, Aldea Mojiman, Aldea Nueva Esperanza, Aldea San Fernando, Aldea Brisas de Cuyamapa, Aldea Buenos Aires, Aldea Camalote, Aldea Las Acacias, Aldea Los Prieto, Aldea El Zumbido, Aldea El Porvenir.
Aldea Paya, Aldea Los Murillos, Aldea Ocotillo, Aldea El Pataste, Aldea Combas, Aldea Laureles, Ciudad El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, Col. Pinos, Aldea Guangolola 1, Guangolola 2 y Guangolola 3, Aldea Cangrejales, Aldea Santuario, Aldea Vertiente.
Aldea El Caliche, Aldea Plácido, Aldea Honduritas, Aldea Pata de Gallina, Aldea Terrero Negro, Aldea Casiano, Aldea Sentadero, Aldea Lajas, Aldea Coyolito, Aldea La Calera, Aldeas: La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa.
Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, Col. Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda Capesa, Finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas La Majada El Mango.
Villanueva y San Manuel 10:00 a.m. - 12:00 del mediodía
Villanueva: Col. Villa Real, Res. Las Cañadas, Res. La Joya, Col. Dos Caminos, Col. Jardines de Dos Caminos, Col. Santa Fe, Altos de Santa Fe, Brisas de Santa Fe, Col. Gracias a Dios, Col. El Renacer, Col. Colinas de Suiza I y II, Col. Shalom, Col. Monte Sinaí, Col. Colinas De Suiza, Col. El Milagro, Aldea El Milagro, Brisas El Milagro, Res. Camino
Real, Res. Shalom, Col. Valle, Col. 15 de Junio, Col. Nueva Jerusalén, Guarumás, Las Cañadas, Col. Siboney, Aldea La Sabana (San Manuel), Plycen, Comercial Laeiz, Becamo, Camas Olimpia, Ingenio Santa Matilde (Cahsa), Cowle, Guadalupe, San José de Oriente, Corosalito, Zip Búfalo, Supermercado Dos Caminos, Col. Buena Vista.
Col. Miguel Calvo, Col. La Gran Villa, Gurisa, Zip Villanueva, Clínica Periférica IHSS-Villanueva
Col. Hacienda Real, Res. Guacamaya I y II Etapa, Pueblo Nuevo, Zip Buena Vista, Tropigas, Bemex, Colisa, Motel Lucero de Sula, Col. Monte María, Bo. El Centro, Bo. Las Flores, Aldea El Paraíso, Coxgas, Palmaplast, Dinaplast, Plastinova, Res. La Hacienda, Pronorsa, Generación Térmica Villanueva Dinaplast, Alfa Pack, Grupo Jaremar, Res. Real del Puente I y II Etapa, Res. Búfalo Villa, Indehma (Yodeco).
Col. Bendición de Dios, Col. Luis García Bustamante, Co. Los Castaños I, II y III Etapa, Col. Las Colinas, Col. Nueva Samaritana, Col. Nuevo Renacer, Col. Gran Bretaña, Col. Santa Eduviges, Col. El Corozal I y II, Col. Brisas del Calán, Col. El Calán, Col. España, Aldea El Calán, Aldea El Marañón, Col. Villas del Río, Col. Km 71, Col. Vista Hermosa I y II Etapa, Res. San Ángel, Col. Brisas del Rosario, Alcón, Kimberly Clark, Plásticos Gamoz, Olepsa, Tapas de Centroamérica.
Sonaguera, Colón de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Sonaguera (colonia y barrios): Los Montillos, Bo. San Martín. Sonaguera (aldeas): La Pita, Cofrutco, El Tapón, Politron, Trobador, Planes, El Porvenir de Aida, Tres Luces, Lanza, Puente Alto, El Preado, Descombros, Sonaguerita.