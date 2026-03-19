Cortes de energía en Honduras: colonias, residenciales y aldeas afectadas este viernes 20 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.-La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de las zonas que no contarán con energía eléctrica este viernes 20 de marzo en Honduras. Los cortes de luz están programados en diferentes horarios, que van desde las 8:00 y 9:00 de la mañana hasta las 3:00 y 3:10 de la tarde. Decenas de barrios, colonias, aldeas y residencias estarán sin luz debido a los trabajos de mantenimiento que se realizarán durante ese horario. Aquí el listado:

Morocelí, El Paraíso de 09:00 a. m. a 03:00 p. m.

Morocelí, Loma de Enmedio, Valle Arriba, El Plan, Buena Vista, Los Pozos y zonas aledañas.

Distrito Central, Francisco Morazán de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Parte del Cerro Juana Laínez, Serna, Parque de Pelota Lempira, Reyna, El Birichiche, Col. Miramontes, Col. Elvel, Elvel School y zonas aledañas.

Macuelizo 08:00 a. m. a 02:00 p. m.

Municipio de Florida, Copán; las aldeas: Pueblo Nuevo, Barranca Grita, Mar Azul, El Tesoro, Corozal y caseríos cercanos. Municipio de Macuelizo, Santa Bárbara: casco urbano de Macuelizo, Santa Bárbara, y las aldeas: El Rosario, Las Delicias, El Mangito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vegona, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo, La Cumbre de Palmichal, Generadora Gersa y caseríos cercanos. Municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara: casco urbano de Nueva Frontera y las aldeas: San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y caseríos cercanos. Municipio de Azacualpa, Santa Bárbara: casco urbano de Azacualpa y las aldeas: Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote, San Antonio y caseríos cercanos. Municipio de Quimistán, Santa Bárbara: aldea Las Crusitas y caseríos cercanos.

San Pedro Sula, Cortés de 08:10 a. m. a 03:10 p. m.

EST-L221: Col. Maranatha, Col. Villa Ernestina II, Col. Durpasa, Res. Valle Escondido, Col. Brisas del Polvorín, Col. Perfecto Vásquez, Res. Villas del Valle, Col. Municipal, Col. El Periodista, Col. Villa Asturias, Res. Villa Asturias II, Res. Miguel Ángel Pavón I, Col. Miguel Ángel Pavón II, Col. Brisas del Merendón (Brisas del Campo), Col. Brisas del Polvorín, Res. El Paraíso, Res. Valle Escondido, Caserío Hacienda San Antonio, Caserío Hacienda San Jorge, Blue Warehouse 1, Tranycop, Bodega Walmart, Bodega Nestlé.

San Pedro Sula, Cortés de 08:10 a. m. a 03:10 p. m.

Col. Villa Ernestina II, Col. Maranatha, Col. Perfecto Vásquez, Col. Brisas del Merendón (Brisas del Campo), Col. Miguel Ángel Pavón, Blue Warehouse 1, Tranycop, Bodega Walmart, Bodega Nestlé.

San Pedro Sula, Cortés de 08:10 a. m. a 03:10 p. m.

Plásticos Industriales Star; Col. Municipal, Col. El Periodista, Col. Villa Asturias I y II, Dirección General de Tránsito N.O., Ciudad Mujer, INTAE, Fundación Mhotivo, CADERH, COPECO, Clínica Periférica IHSS Calpules, Inversiones Palmarosa, Caobas de Honduras, Res. Valle Escondido, Res. El Paraíso, Panadería Jerusalén, Universidad Pedagógica Nacional, Desarrollos Metálicos, Industrias Madona, Tranycop.

Puerto Cortés 09:00 a. m a 03:00 p. m.