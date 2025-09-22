  1. Inicio
Los cortes de energía para este martes 23 de septiembre en Honduras

La interrupción afectará diferentes regiones, incluyendo San Pedro Sula, Francisco Morazán, y otras zonas debido a trabajos de mantenimiento, según la ENEE

  • 22 de septiembre de 2025 a las 18:42
La ENEE anunció cortes de energía para este martes 23 de septiembre.

EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.— La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía, programados para este martes 23 de septiembre, en varias zonas de San Pedro Sula, Francisco Morazán, Choluteca y otras regiones.

De acuerdo con el ente energético, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento general y mejoras en la red de distribución.

A continuación el listado de las zonas que se verán afectadas sin energía durante algunas horas este martes 23 de septiembre.

El listado de la ENEE refiere que en la ciudad industrial, habrá cortes de energía en el Barrio El Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Choluteca: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Nance, Tapatoca Centro, Tapatoca Río, Aldea El Espinal, Esquimay, Aldea San Felipe, El Tablado, Pesmife, Ojo de Agua Central, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla Nueva Esperanza, El Portillo, Nuevo Amanecer, San Antomo de Flores, Las Cañas, Los Jicaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grano, El Paso Real, Aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macueuzo, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, San José, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, Ojo de Agua, La Joya, Las Marías, La Quesera, El Rombón, Saca de Agua San Jorge y zonas aledañas,

Sabana Grande, Francisco Morazán: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los Tanquitos, El Mirador, Los Portillos de Sabanagrande, Los Nansales, Sacahuato, Los Infiernitos, Quebrada Honda y Zonas Aledañas, Salalica Adurasta, Nueva Armenia, Texiuat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vadoancho y zonas aledañas.

Santa Cruz de Yojoa: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Taulabé, Bagope, Los Caminos, Santa Cruz (La Joya, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra, La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza) Taulabé (San Amonio, El Diviso, Jardínes, San José de La Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñon, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojo de Agua), Zacapa (Horconcio, El Mogote), San José de Comayagua (La Pita, El Barquito, La Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidambar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, San Isidro, El Carmen, La Esperanza). Meambar (Monte de Dios, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de La Pimienta) Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito).

Jutiapa, Atlántida: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Aldeas: El Dulce, La Sirena, Saltos, Urraco, El Portillo, Entelina, La Danta 1 y 2, Cantor, Ilamapa, Los Olanchitos, Los Corralitos, Corralitos, El Cenizo, Las Marías, Santa Fe, Aguacate Línea, El Portillo, El Zapotal, Quebrada Grande, Belaire, Cefalú, La Masica, Tómala, Ni Duermes.

En ese sentido, la ENEE recomienda a la población tomar medidas de prevención como desconectar los aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen durante los apagones.

