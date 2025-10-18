Cortes de energía para este domingo 19 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Varias colonias, aldeas y barrios en Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados para este domingo 19 de octubre por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La suspensión del fluido eléctrico durará varias horas, pues en el comunicado la ENEE detalla que comenzarán a las 8:00 de la mañana en casi todas las zonas y finalizarán entre las 2:00 y 6:00 de la tarde

En Comayagua de 8:00 am a 2:00 pm

Generadora Zinguizapa, Col. Tres Caminos, Jardínes de Capiro, Col. Los Geraneos, Brisas del Valle, Col. 10 de Mayo, Residencial Los Pinos, El Volcán, Aldea Capiro, Cerro La Oki, La Harris, Los Hornos, La Platanera, Buena Vista, La Guadalupe, La Sanpedrana, Nueva Esperanza.

En San Pedro Sula, Choloma, de 6:00 am a 6:00 pm

Col. Santa Mónica, Col. Las Mercedes, Col. Fesitranh, Col. Los Pinos, Altos de Sula, Col. Veracruz, Zip Victoria, Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras, Col. Río Blanco, Supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso Bulevar del Norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical, Col. Prieto, Aldea El Zapotal, Villas Pedregal, Aldea El Retiro, Invema, Escuela Happy Days, Delicias Del Norte.

En Choloma de 6:00 am a 6:00 pm

Extrum, Master Fiber, Industrias Corona, Químicas Handal, Fábrica de Ropa Montecarlo, Novalace, Agencia J.E. Handal, Inter Corr, Zoli J.E. Handal, Antena de Tigo y Antena de Claro, Químicas Handal, Aceros Alfa, Foam Pack. Col. La Victoria, Col. San Miguel I y II, Quintas San Miguel, Col. López Arellano, Éxitos de Anach I, II, Col. Las Colinas, Col. Valle de Sula, Col. Barnica, Col. Santa Fe Sur, Col. La Unidad, Col. Vista Hermosa, Col. Las Cascadas, Col. Lomas De Las Cascadas I, II y V Etapa, Col. Cerro Verde, Col. Rodolfo Lozano, Maxi Despensa. Res. Rocade Arios, Res. Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, Res. Las Colinas, Col. Monte Verde, Res. Campisa I, Res. Villas del Bosque, Col. Monte Alegre, Col. Juan Ramón Molina, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa, Alutech Choloma, Crowley, Empacadora Cortés (Corsa).

En Villanueva, Pimienta, Protrerillos, Santa Rita, de 8:00 am a 5:00 pm

Villanueva: Bo. El Centro, Bo. José Trinidad Cabañas, Bo. Las Flores, Bo. San Ramón, Bo. Manuel Bonilla, Col. Martín Fajardo, Col. Agua Azufrada, Col. 1 de Mayo, Col. Orquídea 1, 2 y 3, Bo. José Cecilio del Valle, Bo. Brisas de Concepción, Bo. Manuel de Jesús Subirana, Bo. Tegucigalpa, Bo. El Pedregal, Bo. Brisas de Concepción, Bo. Martín Fajardo, Bo. Francisco Morazán, Bo. San Ramón, Bo. El Obelisco, Bo. Suyapa, Bo. Las Lomas, Bo. Las Flores, Bo. Miguel Yanes Ríos, Col. Miguel Calvo III Etapa, Col. San Ramón; Aldea El Venado, Aldea El Perico, Aldea El Ocote, Aldea El Aguacate, Aldea La Bolsa, Aldea San Isidro, Col. Esquipulas, Col. Los Tres Reyes, Pimienta, Ingenio Villanueva, La Sarrosa, Res. San Ramón I, Sitramash, Col. El Triángulo, Col. Montefreso, Col. Bellavista.

En Villanueva, Pimienta, San Manuel, Santa Rita, de 8:00 am a 5:00 pm

Res. Villas del Sol, Col. Victoria, Res. Las Acacias, Bo. La Victoria, Col. Valle Fresco, Col. Las Tres Rosas, Col. Gracias A Dios, Col. Villa Linda Iii, Col. Municipal, Col. Ideal, Col. Santa Marta, Col. Santa María, Col. Villa Linda Norte y Sur, Col. La Unión, Col. Buena Fe, Col. El Paraíso, Col. Santa Carmen, Col. Fuerzas Unidas, Col. San Juan de Buena Vista, Col. Palmeras, Col. Flor del Campo, Col. Buenas Vista, Col. San Ramón 2, Col. 21 de Abril, Col. Guadalupe López, Col. Colinas de Canadá; San Manuel: Col. Santa Fe, Col. Valle Verde, Aldea El Plan, Col. Brisasdel Plan, Col. Lomas del Guanacaste, Col. Melisa, Aldea El Porvenir, Col. Tacamiches, Col. Real del Campo, Minerales Ventura, Casmul, Finca 10, Finca 11, Azunosa, Finca Santa Rita.

En La Ceiba, Atlántida, de 8:00 am a 2:00 pm