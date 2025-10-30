Cortes de energía en Honduras para este viernes 31 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) advirtió a la población hondureña que varios sectores de la capital estarán sin fluido eléctrico, esté viernes 31 de octubre.

De acuerdo con el calendario de cortes de energía de la ENEE, el Distrito Central (DC) será el único municipio del país que sufrirá la suspensión del servicio.

Los cortes serán desde las 9:00 a. m. y 3:00 p. m. del viernes, mientras los equipos de la ENEE realizan los mantenimientos correspondientes.

A continuación, le mostramos qué colonias, barrios y aldeas de la capital no contarán con energía eléctrica este viernes 31 de octubre.