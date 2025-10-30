  1. Inicio
Cortes de energía en Honduras para este viernes 31 de octubre

Varias colonias, barrios y aldeas del Distrito Central estarán sin energía eléctrica este viernes 31 de octubre. A continuación, le mostramos de cuáles se trata

  • 30 de octubre de 2025 a las 16:43
Los cortes de energía eléctrica estarán vigentes entre las 9:00 a.m y 3:00 p.m del viernes, mientras los equipos de la ENEE realizan los mantenimientos correspondientes.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) advirtió a la población hondureña que varios sectores de la capital estarán sin fluido eléctrico, esté viernes 31 de octubre.

De acuerdo con el calendario de cortes de energía de la ENEE, el Distrito Central (DC) será el único municipio del país que sufrirá la suspensión del servicio.

Los cortes serán desde las 9:00 a. m. y 3:00 p. m. del viernes, mientras los equipos de la ENEE realizan los mantenimientos correspondientes.

A continuación, le mostramos qué colonias, barrios y aldeas de la capital no contarán con energía eléctrica este viernes 31 de octubre.

Distrito Central, Francisco Morazán (09:00 a. m. a 03:00 p. m)

Col. Australia, Nueva Jerusalén 2, col. Unidad y Fuerza, col. Monte de los Olivos, parte de col. Santa Clara, col. Unidad y Paz, col. Linda Vista, col. Berlín, col. José Trinidad Cabañas, parte de la Nueva Capital y zonas aledañas.

