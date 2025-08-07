Zonas de Honduras afectadas por los cortes de energía para este viernes 8 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía anunciados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para este viernes 8 de agosto.
Según detalló el ente estatal, los cortes durarán varias horas y se deben a trabajos de mantenimiento.
De 9:00 am a 3:00 pm en el Distrito Central
Lodo Prieto, Parte de La Rafael Leonardo Callejas, Carriza#1, Col. Santa Isabel, Col. Villa Franca, Col. Buenas Nuevas, Col. Brasilia, El Durazno, San José De Soroguara, Aquasplash, El Lolo, Plantel Aguazul Y Zonas Aledañas.
De 9:00 am a 3:00 pm en Caridad, Valle
Bo. El Estadio Caridad, Las Minitas, El Edén, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar, Aguanqueterique, Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera, Llano de Guaruma, Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, Aldea Santa Rosita, Las Arada, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan de La Paz, El Rodeo, San José De Los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo, Guajiquiro y Zonas Aledañas.
De 9:00 am a 1:00 pm en Puerto Cortés
Puerto Cortés (Bo. El Centro Desde 2 Calle Oeste Hasta La Trece Calle Este, Sexta Avenida, Bo. San Isidro, Bo. El Perú, Bo. Copen, Bo. Marejada, Bo. Suyapa, Bo. Buenos Aires 4 Avenida Desde 12-19 Calle, Zona Libre 17 Naves, Bo. Copén, Parte del Sector Comercial, Estadio Excelsior, Opc, Patio de Contenedores Refrigerados Enp, Municipalidad de Puertos Cortés, Bo. La Curva, Banco Atlántida).
De 9:00 am a 1:00 pm en Puerto Cortés
Puerto Cortés: Sector Hotelero y Playas Municipales, Hotel Costa Azul, Hotel Costa Mar, Hotel Villas del Sol, Gasolinera Uno, Emce, Hospital del Área, Cervecería Hondureña, Base Naval, Restaurante El Delfín, Blue Bell, Gasolinera Texaco Hércules, Bomberos, Bo. El Faro, Bo. Suyapa, Bo. Camaguey, Bo. San Martín, Bo. Vacacional, Bo. Marejada, Bo. Buenos Aires, Travesía, Chifía, Titable, Playa Grande, El Estero, Bajamar, Col. El Samaritano, Brisas de Chamelecón, Barra de Chamelecón, El Sofoco, La Laguna, Bo. Pueblo Nuevo, Km 5, Km 6, La Roca, El Mirador, Nuevos Horizontes, 23 de Abril, Nueva Esperanza, 14 de Agosto, Brisas de La Laguna, Bo. El Porvenir, Callejón Nelly Brocato, Barrio Río Mar, Bo. Cienaguita.
De 9:00 am a 1:00 pm en San Pedro Sula, Choloma
Col. Santa Monica, Col. Las Mercedes, Col. Fesitranh, Col. Los Pinos, Altos de Sula, Col. Veracruz, Zip Victoria, Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras, Col. Río Blanco, Supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso Bulevar del Norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical, Col. Prieto, Aldea El Zapotal, Villas Pedregal, Aldea El Retiro, Invema, Escuela Happy Days, Delicias del Norte.
De 9:00 am a 1:00 pm en Choloma
Extrum, Master Fiber, Industrias Corona, Químicas Handal, Fábrica de Ropa Montecarlo, Novalace, Agencia J.E. Handal, Inter Corr, Zoli J.E. Handal, antena de Tigo y antena de Claro, Químicas Handal, Aceros Alfa, Foam Pack. Col. La Victoria, Col. San Miguel I y II, Quintas San Miguel, Col. López Arellano, Éxitos de Anach I, II, Col. Las Colinas, Col. Valle De Sula, Col. Bárnica, Col. Santa Fe Sur, Col. La Unidad, Col. Vista Hermosa, Col. Las Cascadas, Col. Lomas de Las Cascadas I, II y V Etapa, Col. Cerro Verde, Col. Rodolfo Lozano, Maxi Despensa.
De 9:00 am a 1:00 pm en Choloma, San Pedro Sula
Res. Roca de Arios, Res. Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, Res. Las Colinas, Col. Monte Verde, Res. Campisa I, Res. Villas Del Bosque, Col. Monte Alegre, Col. Juan Ramón Molina, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa, Alutech Choloma, Crowley, Empacadora Cortés (Corsa).