Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 22 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo calendario que indica los cortes programados para este lunes 22 de junio al domingo 28 de junio fue compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Desde el lunes hasta el domingo, varios hondureños se verán afectados por los cortes de energía; aunque para este lunes solo se verá afectado un sector de la zona norte.

Se trata de Choloma, Cortés, donde el fluido eléctrico se interrumpirá desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde.