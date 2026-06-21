Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 22 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo calendario que indica los cortes programados para este lunes 22 de junio al domingo 28 de junio fue compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Desde el lunes hasta el domingo, varios hondureños se verán afectados por los cortes de energía; aunque para este lunes solo se verá afectado un sector de la zona norte.
Se trata de Choloma, Cortés, donde el fluido eléctrico se interrumpirá desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde.
Las autoridades han asegurado que los cortes son por trabajos de mantenimiento, por lo que las personas afectadas deben tomar las medidas correspondientes.
Choloma, Cortés: de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Aldea La Jutosa, Aldea El Ocotillo Occidental.
Ante los cortes programados de energía, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante las horas sin servicio eléctrico.
Se aconseja desconectar los aparatos electrónicos antes de la suspensión del fluido para evitar daños por posibles variaciones de voltaje cuando se restablezca la energía.