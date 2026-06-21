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Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 22 de junio en Honduras

Solo una zona del país tendrá cortes de energía este lunes, según la programación oficial de la ENEE. ¿Usted se verá afectado? Aquí los detalles

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 13:23
Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 22 de junio en Honduras

La ENEE anuncia interrupciones eléctricas en un solo sector del país por trabajos de mantenimiento.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo calendario que indica los cortes programados para este lunes 22 de junio al domingo 28 de junio fue compartido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Desde el lunes hasta el domingo, varios hondureños se verán afectados por los cortes de energía; aunque para este lunes solo se verá afectado un sector de la zona norte.

Se trata de Choloma, Cortés, donde el fluido eléctrico se interrumpirá desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde.

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Las autoridades han asegurado que los cortes son por trabajos de mantenimiento, por lo que las personas afectadas deben tomar las medidas correspondientes.

Choloma, Cortés: de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Aldea La Jutosa, Aldea El Ocotillo Occidental.

Ante los cortes programados de energía, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante las horas sin servicio eléctrico.

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Se aconseja desconectar los aparatos electrónicos antes de la suspensión del fluido para evitar daños por posibles variaciones de voltaje cuando se restablezca la energía.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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