Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 13 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas que se verán afectadas por los cortes del servicio eléctrico programados para este sábado 13 de junio en Honduras.
La estatal eléctrica informó que en varios municipios del país se realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que se registrarán interrupciones temporales del suministro de energía.
Entre las zonas afectadas se encuentran Comayagua, el Distrito Central y San Pedro Sula, por lo que los residentes de estas localidades deben tomar las medidas necesarias para prevenir inconvenientes durante las horas de suspensión del servicio.
Comayagua | 8:15 am a 2:15 pm
GENERACIÓN CHURUNE, Barrio Cabañas, Barrio Independencia, Col. Mazzarella, Colonia Mejicapa, Barrio Arriba, Barrio Torondón, Comayagua Medical Center, Barrio Abajo, Colonia Casa Blanca, Jarin, Colonia San Martín, Colonia Los Almendros, Barrio La Zarcita, Colonia Pinto, Colonia Fuerzas Armadas, Colonia Milagro de Dios, Colonia Voluntades Unidas, Policía Nacional, Colonia Iván Betancourth, Colonia 9 de Noviembre, Colonia Sagrado Corazón, Residencial Villa Santa Marta, Las Anonas, Mejores Alimentos, Recursos Naturales, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal, Joya del Blanco, Minas de Oro, La Laguna y Agua Blanca.
San Pedro Sula | 8:45 ama 2:45 pm
Aldea Las Penitas: Banaderos, Buenos Aires, El Gallito, Laguna de Tembladera, El Naranjito, El Pastal, El Remolino, La Neblina de Miramar, La Unión, La Virtud, Laguna de Banaderos, Las Brisas del Merendón, Las Flores, Las Juntas, Los Limones, Nuevo Edén, San Antonio del Perú, Santa Marta, Santa Teresa, Tomalá y Guadalupe.
Comayagua | 8:15 am a 4:15 pm
GENERACIÓN PURINGLA, Sazagua, Barrio Suyapita, Barrio Santa Marta, Barrio San Miguel, Colonia Antonio Mata, Colonia Los Militares, El Socorro, Jesús de Otoro, Meámbar, La Trinidad, Agua Dulce, Cerro Blanco, Santa Cruz del Dulce, La Laguna, Santa Rita de los Imposibles, El Porvenir, Balibrea, San Isidro, Masaguara, Quiraguira, Maye, San Jerónimo, San Isidro Intibucá, San Francisco, Los Alpes, Hospital Evangélico, Centro de Salud Gustavo Boquín, Clínica Privada El Carmen, La Germania, Aguas del Padre, Buenas Casas, parte del centro de Siguatepeque, Barrio El Carmen, Aldea El Rincón, La Danta, San Ignacio, Quebrada Honda, Barrio Plan del Zapote, Residencial Lomas del Real y El Birichiche.
Distrito Central | 8:00 am a 3:00 pm
Col. Santa Fe, Col. Torocagua, Col. La Haya, Col. Iberia, Mayangle, Renacimiento School, Vegas del Country, Col. Divanna, Col. Primavera, Hollywood, El Country Club, Pacasa, Fercons El Country y zonas aledañas.