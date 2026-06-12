Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 13 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas que se verán afectadas por los cortes del servicio eléctrico programados para este sábado 13 de junio en Honduras.

La estatal eléctrica informó que en varios municipios del país se realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que se registrarán interrupciones temporales del suministro de energía.

Entre las zonas afectadas se encuentran Comayagua, el Distrito Central y San Pedro Sula, por lo que los residentes de estas localidades deben tomar las medidas necesarias para prevenir inconvenientes durante las horas de suspensión del servicio.