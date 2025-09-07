Cortes de energía eléctrica programados para el lunes 8 de septiembre en Honduras

Según informó la estatal eléctrica, las interrupciones obedecen a labores de extensión de línea primaria, instalación de postes, mantenimiento general de circuitos y optimización en el sistema.

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ) anunció que este lunes 8 de septiembre varias zonas del país estarán sin servicio eléctrico debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución.

La ENEE detalló que los cortes se aplicarán en municipios de Cortés, Atlántida y Yoro, con los siguientes horarios:

Choloma, Cortés, De 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde: barrio La Playa 1, barrio El Triunfo, barrio Brisas del Río y aldea Valle Nuevo.

En el caso de La Lima, Cortés, el corte de energía será de 8:15 de la mañana a 4:15 de la tarde e impactará en sectores estratégicos como el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, la Base Aérea Armando Escalón y la Aduana La Mesa.

Mientras tanto, en Puerto Cortés la interrupción está programada entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, alcanzando zonas como Baracoa Johson, El Bun, colonia López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de Los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos y el sector de La Cooperativa. También estarán sin energía Honducaribe, Calán, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y Nueva Ticamaya, además de Nola, Kele Kele, Savoy y Manacalito.

Otros sectores de Choloma también se verán afectados de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, entre ellos la aldea La Protección, Tibombo, Montevideo y Lupo Viejo.

En Tela, Atlántida, la suspensión será en el mismo horario y afectará a comunidades como Meroa 8, Meroa Río, El Champerío o Triunfo II, Mélcher 6 1/2, Mélcher 17, El Guayabal I y II, Toloa Empalme, Toloa Creek y Creek Martínez.

Finalmente, en El Progreso, Yoro, los mantenimientos se desarrollarán también de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde y dejarán sin servicio a las comunidades de La 45, La Curva de Dora y La Bolsa de Pava.