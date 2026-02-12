Cortes de energía eléctrica de este viernes 13 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publicó la lista de las colonias y zonas que no tendrán energía eléctrica este viernes 13 de febrero. Los cortes de energía en Honduras se registrarán en la mayoría de lugares a partir de las 9:00 de la mañana. Las cuadrillas de la ENEE realizarán poda de ramas a las líneas de cambio de aislamiento dañado, cambio de crucetas dañados y mantenimiento general del circuito.

Distrito Central de 9:00 am 3:00 pm

Col. Hato de Enmedio (sectores del 1 al 8), Altos de Covespul y Residencial Valencia.

Comayagua de 8:15 a 8:20 am y de 2:10 a 2:15 pm

Col. Zarcita, col. Pinto, col. Fuerzas Armadas, col. Milagro de Dios, col. Santa Marta, Mata de Caña, aldea Valle de Ángeles, El Sauce, aldea Piedras Azules, Generación Churune, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, San José Potrero Sucio, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal, Joya del Blanco.

Comayagua de 8:15 a 2:15 pm

El Sauce, Generación Churune, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, San José Potrero Sucio, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal y Joya del Blanco.

San Lorenzo de 9:00 a 9:15 am

Empacadora Miguel Molina #1, El Bejucal, El Pimpo, El Tular (Bombas de Agua Serna, aldea La Puente, col. Gracias a Dios, El Pedrerito). Aldea Agua Fría (Borbollón, Playa Grande, bo. Jazmín, bo. Enmanuel, Puerto de la Brea, El Polvo, Nagarejo, El Vado, Los Comales, Macuelizo). El Espino (Bombas de Agua Espino, meloneras Miguel Molina, fincas y empacadora Agrodex), El Tololar, Bombas Cofaicita, El Chilcal, aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, Miguel Molina #2, hacienda Pilar Marquina.

El Tular de 9:00 am a 3:00 pm

La Montaña, Lagunas de Camarón, finca La Pital, finca Procac, El Relleno, Las Pilas, Los Huatales, propiedad familia Facussé, Punta Novillo, Puerto Grande, La Pintadillera, Playa La Flor, Playa La Virgen, Los Langues, El Jocote, Playa El Zope, Playa Las Gaviotas, Playa La Guayaba Dorada, Playa Blanca, Puerto Sierra, El Ojochal, Coyolito, aldea Playa Negra, aldea Playa Grande, aldea Caracol, El Carmen, Islitas, Tiguilotada, Las Pelonas, Gualora, Playa del Burro, San Pablo, Licona, empacadora Larvipac, empacadora Larvi Sur, El Ojochal y Punta Onda, y zonas aledañas.

El Progreso de 8:15 am a 3:15 pm

Colonia Palermo, colonia Fraternidad de la Paz, colonia Nacional, colonia San Antonio, Centro Penal Progreseño, finca 4, finca 8, aldea San José de la Tarralera, bo. Las Palmeras, col. Sitraterco, col. Municipal, Juzgado Progreseño, residencial Guanacaste, Brisas del Sur, col. Santa Fe, residencial Jardines de La Perla, residencial La Perla, Centro Universitario Regional Progreseño (C.U.R.P.R.O.) y zonas aledañas.

Choloma de 9:00 am a 3:00 pm