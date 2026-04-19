Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este lunes 20 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de San Pedro Sula no tendrán energía eléctrica este lunes 20 de abril debido a los cortes de energía.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó la suspensión del fluido eléctrico desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. El ente estatal informó que los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas enlistadas.
El ente estatal informó que los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas enlistadas.
De 9:00 am a 3:00 pm en San Pedro Sula
Colonia Universidad, barrio El Playón, colonia Los Laureles, colonia Country, colonia Cementes del Norte.