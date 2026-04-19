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Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este lunes 20 de abril

El ente estatal informó que los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas enlistadas

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 16:20
Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este lunes 20 de abril

Los cortes iniciarán a las 9:00 de la mañana.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de San Pedro Sula no tendrán energía eléctrica este lunes 20 de abril debido a los cortes de energía.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó la suspensión del fluido eléctrico desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. El ente estatal informó que los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas enlistadas.

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El ente estatal informó que los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas enlistadas.

De 9:00 am a 3:00 pm en San Pedro Sula

Colonia Universidad, barrio El Playón, colonia Los Laureles, colonia Country, colonia Cementes del Norte.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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