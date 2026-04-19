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Santa Lucía: el municipio romántico que enamora con historia, flores y miradores

El histórico municipio de Santa Lucía se consolida como el destino perfecto para quienes buscan escapar del bullicio urbano y conectar con la naturaleza

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 14:21
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Aproximadamente a unos 13 kilómetros de la capital se encuentra Santa Lucía, un rincón pintoresco que parece como si estuviera detenido en el tiempo y que se erige como uno de los municipios más antiguos y pintorescos del país. A continuación algunas fotografías captadas por la lente de EL HERALDO que invitan a visitar este lugar que se ha convertido en un refugio para muchos capitalinos cada fin de semana.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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Conocido cariñosamente como "el pueblo de las flores" y también como "el municipio romántico". Santa Lucía ofrece una atmósfera de tranquilidad, ideal para perderse caminando por sus estrechas y evocadoras calles empedradas.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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Cada rincón de este lugar invita a la contemplación y al disfrute de un entorno cuidado, donde la flora local es la protagonista.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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Entre sus atractivos más emblemáticos destaca su laguna. Muchos de los visitantes aprovechan para realizar los tradicionales paseos en bote. Es un punto de encuentro perfecto para familias y parejas que buscan un momento de relajación al aire libre.

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Además se puede apreciar de la presencia de patos y tortugas que sobresalen de la tranquilidad de las aguas.

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La historia también tiene un lugar central en Santa Lucía, reflejada en su patrimonio arquitectónico. La Iglesia Cristo Señor de las Mercedes es una auténtica joya colonial del siglo XVIII que se mantiene como un pilar de la identidad del pueblo.

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Este templo alberga una pieza de incalculable valor histórico y religioso: un Cristo obsequiado por el mismísimo Rey Felipe II de España en el año 1572.

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Esta profunda raíz religiosa se manifiesta también en el origen del nombre del municipio, que honra a Santa Lucía de Siracusa, mártir y patrona de la vista y de los mineros.

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Cada 13 de diciembre, la comunidad se viste de fiesta para celebrar su festividad, una tradición que año con año atrae a numerosos fieles y mantiene vivas las costumbres locales.

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Pero la experiencia en Santa Lucía no estaría completa sin sus espectaculares miradores, una caracteríastica que ofrece vistas panorámicas impresionantes que se extienden hacia Tegucigalpa y las montañas circundantes, creando postales inolvidables para los amantes de la fotografía.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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Los visitantes pueden deleitarse con una amplia gama de restaurantes y cafeterías que invitan a saborear la gastronomía local e internacional, todo enmarcado por el encanto de la arquitectura tradicional y la hospitalidad de su gente.

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Cada fin de semana, cientos de capitalinos viajan hacia este municipio para disfrutar de todas las atracciones que ofrece.

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En definitiva, Santa Lucía se consolida como un destino que lo tiene todo: historia, cultura, naturaleza, romance y una belleza que se percibe en cada flor y en cada piedra de sus calles.

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Es, sin duda, un tesoro hondureño que invita a ser descubierto y disfrutado una y otra vez.

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