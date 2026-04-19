Santa Lucía: el municipio romántico que enamora con historia, flores y miradores

Aproximadamente a unos 13 kilómetros de la capital se encuentra Santa Lucía, un rincón pintoresco que parece como si estuviera detenido en el tiempo y que se erige como uno de los municipios más antiguos y pintorescos del país. A continuación algunas fotografías captadas por la lente de EL HERALDO que invitan a visitar este lugar que se ha convertido en un refugio para muchos capitalinos cada fin de semana.