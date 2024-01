La conversación íntegra de JOH y el juez Kevin Castel en su audiencia previa al juicio

Me gustaría pedirle a Su Señoría que me escuche, por favor. Tengo dos emergencias cruciales en mi vida. Una tiene que ver

con que no me siento debidamente representado. No tengo defensa y me gustaría explicárselo fuera de la presencia de

No me han permitido ver a mi abogado de Honduras. Este es un caso complejo. Es voluminoso. Pero también hay acusaciones falsas sobre mi condición de expresidente del congreso de Honduras, ya que también fui presidente de Honduras. Entonces necesito la presencia de mi abogado hondureño para ayudar a mi abogado con mi defensa, y nunca se les permitió visitarme legalmente.

mi abogado en ciertos puntos. Al principio trabajamos muy 25 bien juntos, pero desde hace seis meses hasta el presente, ha estado padeciendo una enfermedad. No nos hemos reunido como nos gustaría durante los últimos seis meses. Hoy usted abordó las mociones in limine de la fiscalía. Nosotros habíamos ideado para responderles. Y no hubo respuesta de mi parte, y lo habíamos arreglado para eso.

No tengo representación efectiva. No puedo reconciliarme con

Juez, he estado solicitando una computadora portátil durante un año, y mi abogado la tiene y no se le ha permitido pasármela como a otros acusados se les permite tenerla en preparación para sus juicios. Habíamos acordado con mi abogado presentar mociones sobre estipulaciones, también testigos de Honduras, para preparar citaciones de testigos aquí en Estados Unidos, y cantidades de evidencia, y nada de eso ha sido presentado ante usted.

Pero además de eso, algo muy preocupante, muy grave para mí, es que la persona que buscó a mi abogado para que mi familia los contratara hace unos días, expresó en los medios que la DEA lo había reclutado para infiltrarse en mi defensa, y que

No es un juicio justo, juez. Eso es algo perverso. Y no creo que el sistema de justicia en este país funcione de esa manera, como supongo que a ustedes no les gustaría que así fuera.

Pero además, juez, esa misma persona la semana pasada inició una campaña contra mi campaña de recaudación de fondos para mi defensa, porque no he tenido dinero para pagarla. Mis hijas iniciaron una campaña en un sitio web a través de una plataforma, y esta persona que dijo que se infiltró en mi defensa, intervino y ayer se detuvo la recaudación de fondos. No tengo dinero, juez. Por eso hace días le había solicitado que me asignara un abogado público, y eso es lo que hago hoy. Está claro que mi defensa es inadecuada e insuficiente, y está claro que no puedo continuar con este juicio de esta manera sin tener una defensa.

Y aparte, además de la enfermedad de mi abogado, tengo que decirlo aquí, lo siento. Su madre también está muy enferma y depende de él, así que no puedo verlo. Y juez, nos acaban de

entregar un enorme volumen de material. Nos lo entregaron tarde como el material anterior a la última vez, también tarde, y es físicamente imposible verlo.

Y el otro factor importante que me gustaría que supiera, juez, que no le fue comunicado por mi abogado, ya que habíamos acordado que lo haría, es que entre los materiales que recibimos de la Oficina del Fiscal Federal, había información sensible relativa a una amenaza de muerte contra mi familia, pero sólo pude verlo hace unos 20 días. Estuvo en manos de los fiscales hace más de un año y las amenazas en Honduras han continuado.

Y lamentablemente, juez, entre esa misma información, la organización criminal que estaba armando estos atentados contra mi familia, según la fuente de información de la grupo criminal ya mató a alguien, el hijo de un ex presidente.

Juez, todos los días paso por una situación terrible porque no sé qué va a pasar con mi familia. Fue el FBI quien dio esa información, y me vienen a decir recién cuando voy encontrando el documento porque estaba buscando el material.

¿Será que a los fiscales no les importa la vida de mi familia? Por eso quería que supiera eso y nunca le informaron de ello.

Le pido disculpas, juez, pero no me queda otra opción que pedirle que me nombre un nuevo abogado. Pensé que lo podríamos hacer con los pocos recursos que teníamos para pagarle a mi Abogado Colón lo que le corresponde, pero no hemos podido. Entonces gracias por su atención, Juez, y por 22 favor designeme un nuevo defensor público porque Estados Unidos me trajo de mi país para juzgarme aquí, y aquí hay reglas que me garantizan esa defensa esencial.

Antes de la constitución de Estados Unidos, las colonias que estaban aquí sufrieron mucho por culpa de Inglaterra. Se llevaron gente a Inglaterra para ser juzgada allí. No había manera de traer testigos allí y fueron juzgados por personas que ni siquiera los conocían. Y por eso los llamaban tiranos. Sé que sus padres fundadores intentaron enmendar eso para que no le pasara a nadie, no sólo a mí, sino a nadie. Así que, juez, confío en su juicio. Gracias.

EL TRIBUNAL: Muchas gracias.

SEÑOR. COLON: Juez, me permite, señor?

EL TRIBUNAL: Sí.

EL TRIBUNAL: Muy bien. Sr. Hernández, hay algo que quiera decir?

ACUSADO HERNÁNDEZ: Sí, Señoría.

los fiscales, si me lo permite.

EL TRIBUNAL: No lo haré. Adelante.

ACUSADO HERNÁNDEZ: ¿Puedo explicarle, juez?

EL TRIBUNAL: Puede hacerlo. Le invito a. ACUSADO HERNÁNDEZ: Gracias.

