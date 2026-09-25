Congreso Nacional abre oficina regional en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- En una medida orientada a fortalecer el vínculo con los sectores productivos y la ciudadanía, el Congreso Nacional inauguró este viernes su primera oficina regional en San Pedro Sula. Las instalaciones, ubicadas en la colonia Universidad, funcionarán como un canal de atención directa para el departamento de Cortés y la zona noroccidental del país. La habilitación del recinto busca descentralizar la gestión legislativa, históricamente concentrada en Tegucigalpa, y permitir que las bancadas representadas por los 20 diputados propietarios y 20 suplentes de Cortés sostengan encuentros permanentes con representantes de la sociedad civil, patronatos, iglesias, la academia y el sector empresarial.

"Este día hemos abierto una sede del Congreso Nacional en la ciudad de San Pedro Sula; este es un Congreso de puertas abiertas que se está acercando a todos los sectores del pueblo hondureño", declaró Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. El titular del Poder Legislativo argumentó que la apertura de la oficina responde al peso económico y demográfico del departamento de Cortés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Explicó que la medida busca evitar que las fuerzas vivas de la región tengan que trasladarse hasta la capital para gestionar proyectos o presentar iniciativas. La agenda de la sede parlamentaria priorizará la inversión en infraestructura vial y obras de mitigación, la modernización de los hospitales Leonardo Martínez y Mario Catarino Rivas, la articulación de proyectos con las alcaldías locales y el abordaje de la seguridad ciudadana en las zonas de mayor riesgo. "No es solo abrir un edificio, es abrir la voluntad política del Congreso de todos los partidos para acercar el Congreso a la población del departamento de Cortés y la zona norte", enfatizó. El diputado presidente ratificó, además, que la presencia legislativa en el norte no se limitará al trabajo administrativo. Confirmó que el pleno del Congreso Nacional se trasladará a San Pedro Sula para sesionar bajo la modalidad de “Congreso en tu casa”. "Vamos a construir agendas de beneficio para el departamento y esperamos a mediados o finales de noviembre tener el primer congreso en San Pedro Sula, porque hace varios años el Congreso Nacional no venía a sesionar a esta ciudad", agregó.

Donativo al Hospital Leonardo Martínez