Congreso Nacional abre oficina regional en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- En una medida orientada a fortalecer el vínculo con los sectores productivos y la ciudadanía, el Congreso Nacional inauguró este viernes su primera oficina regional en San Pedro Sula.
Las instalaciones, ubicadas en la colonia Universidad, funcionarán como un canal de atención directa para el departamento de Cortés y la zona noroccidental del país.
La habilitación del recinto busca descentralizar la gestión legislativa, históricamente concentrada en Tegucigalpa, y permitir que las bancadas representadas por los 20 diputados propietarios y 20 suplentes de Cortés sostengan encuentros permanentes con representantes de la sociedad civil, patronatos, iglesias, la academia y el sector empresarial.
"Este día hemos abierto una sede del Congreso Nacional en la ciudad de San Pedro Sula; este es un Congreso de puertas abiertas que se está acercando a todos los sectores del pueblo hondureño", declaró Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El titular del Poder Legislativo argumentó que la apertura de la oficina responde al peso económico y demográfico del departamento de Cortés.
Explicó que la medida busca evitar que las fuerzas vivas de la región tengan que trasladarse hasta la capital para gestionar proyectos o presentar iniciativas.
La agenda de la sede parlamentaria priorizará la inversión en infraestructura vial y obras de mitigación, la modernización de los hospitales Leonardo Martínez y Mario Catarino Rivas, la articulación de proyectos con las alcaldías locales y el abordaje de la seguridad ciudadana en las zonas de mayor riesgo.
"No es solo abrir un edificio, es abrir la voluntad política del Congreso de todos los partidos para acercar el Congreso a la población del departamento de Cortés y la zona norte", enfatizó.
El diputado presidente ratificó, además, que la presencia legislativa en el norte no se limitará al trabajo administrativo. Confirmó que el pleno del Congreso Nacional se trasladará a San Pedro Sula para sesionar bajo la modalidad de “Congreso en tu casa”.
"Vamos a construir agendas de beneficio para el departamento y esperamos a mediados o finales de noviembre tener el primer congreso en San Pedro Sula, porque hace varios años el Congreso Nacional no venía a sesionar a esta ciudad", agregó.
Donativo al Hospital Leonardo Martínez
Como parte de la agenda de trabajo desarrollada este viernes en la zona norte, el presidente del Congreso Nacional, junto con los diputados del departamento de Cortés, concretó la entrega de un donativo de 500,000 lempiras al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela para optimizar sus salas críticas.
Los fondos otorgados por el Poder Legislativo serán canalizados de forma inmediata para atender requerimientos urgentes en los módulos de labor y parto, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y las consultas externas de pediatría y medicina general.
La gestión surge como respuesta a una mesa de trabajo sostenida semanas atrás entre las autoridades del centro asistencial y los parlamentarios de la región.
"La estructura necesita mejoras debido a nuestros 126 años de funcionamiento; este aporte fortalecerá la atención a los pacientes porque es necesario que la salud sea prioridad para el pueblo", manifestó Karla Rivera, directora del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela.
El acto contó con la participación de diputados de Cortés pertenecientes a distintas bancadas políticas, quienes acompañaron la gira institucional por el centro hospitalario.
Durante un recorrido por las instalaciones, la comitiva conoció las necesidades operativas de la institución y ratificó su decisión de atenderlas mediante acciones orientadas a beneficiar a la población materno-infantil.
"En el tema de salud nuestro único objetivo y compromiso es ver cómo colaboramos desde el Congreso Nacional para que mejore el sistema de salud", sostuvo Zambrano.
Esta donación se suma a un presupuesto previo de dos millones de lempiras, aprobado por el Congreso Nacional para la adquisición de máquinas de anestesia, un brazo quirúrgico y lámparas de quirófano.
El titular del Congreso Nacional confirmó que se dará seguimiento al proceso presupuestario para procurar la inclusión de la nueva sala neonatal en el Presupuesto General de 2027.