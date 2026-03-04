Congreso Nacional y Enag firman convenio para liberar acceso a leyes digitales

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional (CN), y Juan Manuel Gálvez, director de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), anunciaron la formalización de un convenio estratégico para digitalizar y liberar el acceso a la legislación hondureña.

El convenio permitirá que, por primera vez en la historia del país, el Estado garantizará el acceso público, gratuito y universal a todas las leyes publicadas en el Diario Oficial La Gaceta.

“El Congreso Nacional dirigido por el presidente Tomás Zambrano está haciendo un convenio con el Enag, donde todos los alumnos, abogados y usuarios del sistema jurídico van a tener un acceso a la información digital, directa”, expuso Ledezma.