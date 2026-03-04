Congreso Nacional y Enag firman convenio para liberar acceso a leyes digitales

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional (CN), y Juan Manuel Gálvez, director de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), anunciaron la formalización de un convenio estratégico para digitalizar y liberar el acceso a la legislación hondureña.
El convenio permitirá que, por primera vez en la historia del país, el Estado garantizará el acceso público, gratuito y universal a todas las leyes publicadas en el Diario Oficial La Gaceta.
“El Congreso Nacional dirigido por el presidente Tomás Zambrano está haciendo un convenio con el Enag, donde todos los alumnos, abogados y usuarios del sistema jurídico van a tener un acceso a la información digital, directa”, expuso Ledezma.
“Ya no van a pagar una suscripción de 2, 000 lempiras, que es lo que se paga actualmente en la Enag para ver y analizar las leyes que han sido publicadas”, indicó el secretario del Congreso Nacional.
El acuerdo permitirá que el archivo legislativo esté disponible para consulta directa, ágil y digital a través de la página web oficial del Congreso Nacional.
“Esto viene a democratizar la información pública”, destacó Ledezma al detallar que los costos de esta digitalización serán asumidos por el Poder Legislativo.
Por su parte, el gerente de la empresa pública dijo que “para la Enag es un orgullo tener este tipo de convenios porque esto permite que la población hondureña pueda tener acceso directo a las leyes. Todo lo que se publica en la Enag que es normativa de ley, ya todos podrán tener acceso directo”.