Condiciones secas predominarán este viernes 27 de febrero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones mayormente secas predominarán este viernes 27 de febrero en la mayor parte de Honduras, mientras que en horas de la tarde se prevén lluvias débiles aisladas en sectores del oriente y áreas del centro del país. El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jairo García, informó que “este día esperamos que continúen predominando condiciones secas en la mayor parte del país”. No obstante, agregó que “por la tarde se espera que el transporte de humedad desde el mar Caribe produzca lluvias débiles aisladas en el oriente y áreas del centro del país”, lo que marcará una variación en esas zonas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el especialista detalló que “el oleaje estaría de 1 a 3 pies en el centro del Caribe y también de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca”, sin mayores alteraciones en ambos litorales.

Sobre las temperaturas, en Tegucigalpa se espera una máxima de 31 C° y una mínima de 17 C°. Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 35 C° y una mínima de 14 C°. En la región insular, la máxima alcanzará los 29 C° y la mínima será de 25 C°, mientras que en la zona norte se prevé una máxima de 33 C° y una mínima de 20 C°.