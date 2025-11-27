Condenan a otros involucrados en crimen de diputada Carolina Echeverría Haylock

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres involucrados en el asesinato de la diputada Edna Carolina Echeverría Haylock, fueron condenados por el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Por unanimidad de votos, la Sala II de ese tribunal, dictó un fallo condenatorio contra Javier Edgardo Montalván Gonzáles y Jony Ramiro Rivera Mejía, por la comisión de los delitos de asesinato en perjuicio de Echeverría Haylock y asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, en detrimento de Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, esposo de la extinta Edna Carolina. Además, fueron declarados culpables por el dolo de robo con violencia agravado, contra un testigo protegido.

Durante el juicio oral y público se evacuaron un total de 49 medios de prueba, entre ellos: pruebas testificales, documentales, y evidencias físicas y periciales. En consecuencia, de la declaratoria de culpabilidad se mantienen las medidas cautelares de prisión preventiva que cumplen los imputados.



Los hechos

Los hechos refieren que el 25 de julio de 2021, la parlamentaria junto a su esposo, se encontraba en su vivienda ubicada en la residencial Lomas del Mayab. A eso de las 6:30 de la tarde, golpearon la puerta principal de la residencia, tras abrir, cuatro personas vestidas con trajes de bioseguridad, entre ellos los ahora condenados, ingresaron a la casa. Al estar dentro del inmueble, las cuatro personas sacaron sus armas de fuego, diciendo que era un asalto y acto seguido comenzaron a disparar contra la víctima y los demás residentes.