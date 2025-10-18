Condenan a 11 años de prisión a dos miembros de la pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.- A un año de prisión y dos años de localización permanente fueron condenados Christian Jafet Ramírez López y Josué David Murillo Zepeda, integrantes de la estructura criminal pandilla 18.

Ambos fueron hallados culpables de robo de vehículo agravado con intimidación y violencia, tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir, luego de que la Fiscalía presentara pruebas que acreditaron su participación en un asalto ocurrido el 17 de mayo de 2023, en la colonia Primavera de Comayagüela.

Según las investigaciones, los sentenciados despojaron a un ciudadano de su vehículo empleando armas de fuego e intimidando a la víctima.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), con apoyo del Sistema Nacional de Emergencias 911, localizó y detuvo a los sospechosos en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, donde se les decomisaron dos pistolas: una calibre 9 milímetros y otra de 40.