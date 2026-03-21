¿Cómo sigue el diputado Octavio Morales tras recibir un corazón artificial en México?

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Octavio Morales Bonilla, de 38 años y originario de Gualcinse, Lempira, fue sometido con éxito a la implantación de un corazón artificial en un hospital especializado en México. Morales Bonilla padece insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada, enfermedad que ya había afectado a su padre. La cirugía, realizada en el hospital Puerta de Hierro, Andares, duró alrededor de cuatro horas y fue llevada a cabo por un equipo médico mexicano y estadounidense. El dispositivo implantado, un HeartMate 3, mide aproximadamente 10 centímetros y se encarga de extraer la sangre del ventrículo izquierdo para impulsarla al resto del cuerpo, sustituyendo temporalmente la función cardíaca del parlamentario. “Nos informaron que la cirugía salió bien, gracias a Dios”, dijo su esposa, Lesbia Solórzano. “Ahora dependerá primero de Dios, como siempre, y después del dispositivo de asistencia ventricular izquierda”, agregó.

Un tratamiento costoso y fuera de alcance en Honduras

El costo del dispositivo asciende a 10.5 millones de lempiras, sin contar cirugía y rehabilitación, que superan los 14.5 millones, según explicó la familia. Morales Bonilla era candidato para este aparato con el objetivo de evitar un trasplante de corazón. El cardiólogo Juan Carlos Zúñiga detalló que estos dispositivos aún no están disponibles en Honduras. “Es un aparato de asistencia ventricular izquierda. Se coloca en la punta del ventrículo izquierdo y la aorta ascendente, dentro de la cavidad pericárdica del tórax, y la fuente de energía se encuentra fuera del cuerpo”, explicó, resaltando que se trata de tratamientos muy costosos y poco accesibles para la mayoría de la población.