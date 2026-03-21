Kaydin Ruiz, la adolescente que perdió dos piernas y un brazo tras complicaciones por gripe en Texas

La menor comenzó a presentar síntomas comunes de influenza el pasado 23 de enero, entre ellos fiebre, escalofríos y dolores corporales, por lo que fue llevada inicialmente a un centro asistencial. Conozca aquí lo que le pasó
Tras recibir atención médica básica, la joven fue enviada a su casa con indicaciones de hidratación y monitoreo; sin embargo, su estado de salud empeoró de forma acelerada en cuestión de horas, lo que obligó a su familia a trasladarla de emergencia a un hospital de mayor capacidad en San Antonio.
Ya en el centro hospitalario, los médicos determinaron que Kaydin no solo padecía influenza tipo B, sino también neumonía por estreptococo, shock séptico y falla multiorgánica, un cuadro clínico extremadamente grave que comprometió su vida.
Especialistas explicaron que la reacción del organismo ante la infección provocó la formación de coágulos en distintas partes del cuerpo, lo que impidió la adecuada circulación sanguínea y generó daños irreversibles en sus extremidades.
Debido a estas complicaciones, los médicos se vieron obligados a amputarle ambas piernas y uno de sus brazos el pasado 17 de marzo, como una medida para salvar su vida ante el avance de la infección.
La madre de la menor relató el impacto emocional que ha significado esta situación para la familia, destacando que nunca imaginaron que una gripe pudiera desencadenar consecuencias tan devastadoras en tan poco tiempo.
El caso ha generado conmoción y ha sido utilizado por especialistas para advertir sobre los riesgos de la influenza, especialmente cuando se complica con infecciones bacterianas que pueden derivar en cuadros críticos en cuestión de horas.
Asimismo, se ha iniciado una campaña de apoyo económico para ayudar a cubrir los gastos médicos y el proceso de rehabilitación de la adolescente, quien ahora enfrenta una nueva etapa de vida tras las amputaciones.
La familia ha hecho un llamado a la población a no subestimar los síntomas de la gripe y buscar atención médica oportuna, enfatizando que enfermedades comunes pueden escalar rápidamente si no se detectan y tratan a tiempo.
"No podemos enfatizar lo suficiente lo peligrosa que es la gripe, lo rápido que la neumonía puede volverse mortal en horas, cómo el cuerpo puede entrar en shock séptico en segundos y tu mundo entero se destruye por completo", dice la campaña de donaciones.