María Popol: la última imagen de una migrante asesinada en EE UU que conmueve

Las autoridades policiales encontraron el cadáver de una joven identificada como María Popol, de 23 años de edad, en el interior de un apartamento ubicado en los altos de una taquería en Telford Borough, Pensilvania, durante el pasado domingo 15 de marzo. ¿Qué se sabe de su muerte? A continuación los detalles.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bucks confirmó que el suceso se registró en la cuadra 100 de Main Street. Tras realizar los procedimientos legales correspondientes, la autopsia determinó de forma contundente que la causa de muerte fue un homicidio, lo que activó de inmediato una investigación criminal.
María Popol no era una desconocida en el área; vivía en dicho inmueble junto a quien sus allegados identificaron como su pareja sentimental. Sin embargo, lo que parecía ser una vida de trabajo y esfuerzo para ayudar a su familia en Guatemala, se vio interrumpida por una serie de eventos que sus parientes aún no logran descifrar.
Los familiares de la víctima, radicados en Nueva Jersey, relataron que la última comunicación directa que tuvieron con ella ocurrió el 6 de marzo. Esa fecha coincide también con el último día en que la joven se reportó a sus labores habituales.
Según el testimonio de sus seres queridos, Popol se encontraba en un proceso crítico de separación de su novio, una persona a quien ellos aseguran no conocer profundamente. El plan de María era claro: abandonar ese entorno, pues ya había empacado sus pertenencias y encontrado un nuevo lugar para residir.
Una fotografía tomada a las 12:12 a. m. del 7 de marzo se ha convertido en una pieza clave para la familia. Ellos creen que esa imagen muestra a María con vida por última vez, justo en el momento en que intentaba dar un giro a su situación personal para empezar de cero. La imagen ha causado conmoción en redes sociales.
A pesar de haber tomado la determinación de mudarse, la gran incógnita que rodea el caso es cómo o por qué la joven regresó al apartamento de Main Street. Fue precisamente en ese lugar, donde se suponía que ya no viviría, donde terminó siendo encontrada muerta por agentes policiales.
En el ámbito laboral, el vacío dejado por la joven es evidente. Margie Domínguez, compañera de trabajo de Popol, compartió su pesar ante la noticia. "Yo sabía que ella se estaba mudando y se estaba separando de esa persona", relató Domínguez en declaraciones a medios locales.
Domínguez recordó a María como una presencia constante y alegre en su entorno de trabajo. "Para nosotros fue muy difícil porque ella se la pasaba aquí todo el día. Tenía una risa muy peculiar, muy de ella", añadió la compañera.
Hasta el momento, la Policía no ha ofrecido detalles adicionales sobre el desarrollo de las investigaciones ni ha revelado si había otras personas presentes en el apartamento al momento del hallazgo.
Por ahora, la investigación sigue activa en el condado de Bucks. Mientras tanto, los familiares de la joven guatemalteca esperan que el peso de la ley caiga sobre el responsable de apagar la sonrisa de María.
Además, se abrió una petición de ayuda en la plataforma de GoFundme, con la finalidad de recaudar fondos para la repatriación del cuerpo de María para que su familia en Guatemala pueda darle el último adiós. Hasta el corte de esta nota se logró recaudar más de 8,000 dólares, el 81% de la meta.