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El Cohep propone fortalecer la seguridad jurídica e institucionalidad del sector eléctrico

El gremio empresarial considera que una normativa moderna, estable y predecible es clave para fortalecer el sistema eléctrico nacional y atraer inversión privada

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 12:21
El Cohep propone fortalecer la seguridad jurídica e institucionalidad del sector eléctrico

En el documento, el Cohep valora las disposiciones encaminadas a fortalecer la independencia técnica, administrativa y financiera de la CREE.

 Foto: Cohep.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) urgió este miércoles la necesidad de modernizar el marco regulatorio del sector energía del país.

Lo anterior en respuesta a la convocatoria realizada por la Comisión de Energía del Congreso Nacional para presentar observaciones al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

"Un marco normativo moderno, estable y predecible es también condición indispensable para atraer inversión nacional y extranjera al sector eléctrico nacional", considera el sector empresarial a través de un comunicado de prensa.

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En el documento, el Cohep valora las disposiciones encaminadas a fortalecer la independencia técnica, administrativa y financiera de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), instituciones fundamentales para garantizar la estabilidad y el adecuado funcionamiento del mercado eléctrico nacional, así como la transformación estructural de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

"La independencia efectiva de estos entes reguladores no es solo una cuestión de buen gobierno, es también una señal directa al mercado de que las decisiones técnicas no estarán sujetas a presiones políticas ni a intereses particulares, apuntan.

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A través del documento, el ente empresarial pide adecuar el Operador del Sistema (ODS) a los requerimientos actuales manteniendo la continuidad de su personal técnico especializado y de sus funciones en lugar de disolverlo, para de esa forma reducir riesgos operativos, preservar el conocimiento institucional acumulado, evitar un período de incertidumbre y costos adicionales que podrían ser trasladados a la tarifa.

También se refirió a la escisión de la ENEE, que debe ser acompañada de un plan financiero que capitalice adecuadamente a la subsidiaria de distribución.

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Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

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