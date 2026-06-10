El Cohep propone fortalecer la seguridad jurídica e institucionalidad del sector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) urgió este miércoles la necesidad de modernizar el marco regulatorio del sector energía del país.

Lo anterior en respuesta a la convocatoria realizada por la Comisión de Energía del Congreso Nacional para presentar observaciones al Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

"Un marco normativo moderno, estable y predecible es también condición indispensable para atraer inversión nacional y extranjera al sector eléctrico nacional", considera el sector empresarial a través de un comunicado de prensa.