Cohep exige solución a la crisis permanente en el Seguro Social

Las largas horas de espera, los desmayos por falta de atención y la obligación de recurrir a otros centros asistenciales son solo algunas de las consecuencias de un servicio que no cumple con su propósito.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), al ser uno de los mayores aportates del IHSS, decidió hacer un llamado público.

Alejandra Banegas, portavoz de la organización, expresó el malestar de los patronos ante una situación que persiste por más de una década.

“Este no es un tema que viene desde hace 12 años; es un tema histórico que no se ha podido resolver. Nombran juntas interventoras que no han logrado encontrar soluciones permanentes”, dijo la oficial.

Banegas aseguró que los derechohabientes lo único que desean son “soluciones, que cuando vayan al Seguro Social puedan encontrar citas, tener médicos que los atiendan con un servicio de calidad, medicamentos y equipo técnico para resolver sus problemas”.

Desde el Cohep lamentaron las prórrogas que le dan a cada aportante que busca curar su padecimiento y hasta tengan que madrugar para poder ser atendidos en los hospitales bajo el mando del IHSS.

Y en lugar de cambios improvisados o temporales, Banegas destacó la necesidad de soluciones permanentes.

“Los derechohabientes merecen atención de calidad, médicos capacitados, medicamentos disponibles y citas médicas oportunas”, apuntó.

Además, la oficial del Cohep expuso: “Como Consejo Hondureño de la Empresa Privada nos ponemos a disposición para aportar nuestro conocimiento técnico, aprovechar los recursos y brindar soluciones permanentes al Instituto Hondureño de Seguridad Social”.

En el Cohep aseguran que lo único que desean es que los pacientes, que acuden a diario, encuentren solución a sus enfermedades, ya que también aportan dinero.