Cohep advierte que pago de prestaciones a altos funcionarios es ilegal

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) alertó este martes que el pago de prestaciones a funcionarios de alto rango -como ministros, viceministros, directores y demás cargos de confianza- es improcedente y podría representar un impacto millonario para las finanzas públicas.

La advertencia surge de un análisis jurídico firmado por Gustavo Solórzano, gerente de Asesoría Legal del Cohep y presidente del Colegio de Abogados de Honduras.

Según detalla el informe, la ley hondureña establece que estos cargos forman parte del “servicio excluido”, es decir, puestos de confianza nombrados y removidos libremente por la Presidencia. Debido a su carácter temporal, no tienen derecho a auxilio de cesantía ni a otras indemnizaciones reservadas para empleados con permanencia.

No obstante, se puntualizó que el pago era aplicado únicamente al personal que había sido ascendido a un puesto de ministro o viceministro mediante la “carrera administrativa”.