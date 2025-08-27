Lluvias con tormentas eléctricas afectarán la mayor parte de Honduras este jueves

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo estarán marcadas este jueves -28 de agosto- por la influencia de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical, fenómenos que generarán lluvias en gran parte del país.

El pronosticador de turno de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Mario Centeno, informó que las precipitaciones serán “débiles a moderadas, ocasionalmente fuertes, con actividad eléctrica aislada en la mayor parte del territorio nacional”.

El experto detalló que los acumulados más importantes de lluvia se esperan en las regiones occidente y centro del país.

En cuanto al comportamiento marítimo, Centeno explicó que el oleaje en el Caribe alcanzará entre uno y tres pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies.