Lluvias con tormentas eléctricas afectarán la mayor parte de Honduras este jueves

Una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical provocarán lluvias de diferente intensidad en la mayor parte del país este jueves

  • 27 de agosto de 2025 a las 17:20
“Estas condiciones se estarán presentando a lo largo del día en las diferentes regiones del territorio nacional”, puntualizó Centeno, vocero de Cenaos, dependencia de Copeco.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo estarán marcadas este jueves -28 de agosto- por la influencia de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical, fenómenos que generarán lluvias en gran parte del país.

El pronosticador de turno de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Mario Centeno, informó que las precipitaciones serán “débiles a moderadas, ocasionalmente fuertes, con actividad eléctrica aislada en la mayor parte del territorio nacional”.

El experto detalló que los acumulados más importantes de lluvia se esperan en las regiones occidente y centro del país.

En cuanto al comportamiento marítimo, Centeno explicó que el oleaje en el Caribe alcanzará entre uno y tres pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies.

Temperaturas por región

Las temperaturas también variarán según la región. Para Tegucigalpa se estima una máxima de 28 C° y una mínima de 19 C°.

En la zona central se prevé una máxima de 29 C° y mínima de 20 C°. La región insular alcanzará hasta 30 C° con una mínima de 26 C°.

En el norte, las temperaturas oscilarán entre 32 C° de máxima y 24 C° de mínima, mientras que en el oriente el termómetro marcará 29 C° como máximo y 19 C° como mínimo.

El pronóstico indica que la región sur registrará las temperaturas más altas, con una máxima de 35 C° y mínima de 25 C°.

Por su parte, en el occidente del país las temperaturas descenderán hasta los 15 C°, mientras que la máxima rondará los 28 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

