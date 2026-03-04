CIDH declara responsable a Honduras por violar derechos de comunidad garífuna de Cayos Cochinos

Tegucigalpa, Honduras.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable internacionalmente a Honduras por violar el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, según la sentencia notificada este miércoles 4 de marzo. De acuerdo con el fallo del tribunal regional, Honduras incurrió en violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la comunidad, debido a decisiones estatales adoptadas sin garantizar procesos adecuados de consulta. La Corte concluyó que estas vulneraciones se originaron principalmente en la declaratoria y gestión del archipiélago como área protegida, así como en la falta de garantías efectivas para el uso y goce del territorio comunal y su hábitat funcional, situación que generó un clima de hostigamiento e inseguridad que afectó a los miembros de la comunidad garífuna.

Según la sentencia, la comunidad garífuna de Cayos Cochinos mantiene una relación histórica, cultural y espiritual con el mar y la pesca artesanal, actividades esenciales para su subsistencia. Aunque obtuvo títulos de dominio pleno entre 2006 y 2007, el Estado adoptó medidas administrativas y legales sobre el territorio sin asegurar su participación efectiva. El tribunal señaló que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales incluye el acceso y uso de recursos marinos tradicionalmente utilizados, por lo que el Estado debía garantizar el disfrute efectivo de estos espacios como condición indispensable para preservar la identidad cultural y la vida comunitaria. La Corte determinó además que Honduras no garantizó el derecho a la participación ni a la consulta previa respecto a medidas como la creación y ampliación del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos, la adopción de planes de manejo, la aprobación de la Ley de Pesca y la autorización de actividades turísticas y televisivas dentro del área protegida. Asimismo, el fallo establece que las restricciones temporales derivadas de la realización de programas televisivos y el incremento de actividades turísticas afectaron la pesca artesanal, impactando directamente la alimentación y las prácticas culturales de la comunidad, lo que contribuyó a la pérdida del control efectivo del territorio.