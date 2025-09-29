Choluteca, un sur auténtico para vivir la Semana Morazánica

Choluteca, Honduras.—Choluteca es más que una coordenada en el mapa del sur hondureño. Es un territorio donde la tierra se agrieta bajo el sol y el mar se extiende cálido, generoso, frente a costas que aún conservan su esencia. Aquí, el turismo no grita, no presume, se revela, poco a poco, entre conversaciones de mercado, atardeceres sobre el manglar, calles polvorientas y fiestas que no necesitan escenario para ser celebradas en esta Semana Morazánica. La ciudad de Choluteca —corazón del departamento— tiene un ritmo propio: ni apurada como las capitales, ni dormida como los pueblos olvidados. En su centro histórico, la Catedral de la Inmaculada Concepción y el Parque Central son los puntos de encuentro donde la vida transcurre a paso firme.

Hay vendedores ambulantes, helados de fruta, señoras que ofrecen dulces de leche y el eco de una historia que mezcla entre lo colonial y lo contemporáneo. Muy cerca, el pequeño, pero valioso Museo Regional de Choluteca guarda retazos del pasado: vasijas, mapas antiguos, fotografías de un sur que también fue protagonista. Rumbo al occidente, San Marcos de Colón rompe el patrón climático del departamento. Entre montañas, este municipio ofrece aire fresco, cafés de altura y panorámicas que hacen que valga la pena el ascenso. En el Parque Ecológico El Ocotal, el verde se impone con senderos, pinos y aves. Algunas fincas ya abren sus puertas para el agroturismo: se puede caminar entre cafetales, ver el proceso completo y probar una taza recién tostada en la misma tierra que la vio nacer. En contraste total, hacia la franja costera, el calor es parte del paisaje y del carácter de su gente. Marcovia es la antesala de playas como Punta Ratón y El Venado, donde el Pacífico llega sin apuro y los manglares esconden laberintos de vida. Desde comunidades pesqueras parten lanchas hacia recorridos guiados entre raíces flotantes, aves zancudas, y ocasionalmente, cocodrilos que se asoman sin hacer ruido. Punta Ratón, además, es parte de una de las rutas de anidación de la tortuga golfina, y en ciertos meses se pueden observar procesos de liberación de neonatos, impulsados por proyectos de conservación comunitaria.

Más al sur, Cedeño ofrece una versión popular del descanso costero con champas frente al mar, ceviches servidos al instante, cerveza bien fría y ambiente festivo los fines de semana. Es un destino donde que sirve para comer bien, desconectarse y ver caer el sol desde una hamaca. Un poco más allá, la Playa Negra de Monjarás muestra otro rostro del litoral, con arena oscura de origen volcánico y un paisaje menos intervenido, ideal para caminatas largas y fotografía. Pero Choluteca no es solo playa y ciudad. Hay un sur profundo de ríos y montañas que también guarda experiencias únicas. Municipios como Apacilagua, Duyure y Santa Elena sé alzan a la orilla de caudalosos afluentes donde los fines de semana se improvisan balnearios naturales. En zonas como San Antonio de Flores y El Triunfo, se cultiva melón, sandía, ajonjolí, y se pueden visitar parcelas y aprender del proceso productivo. En época de cosecha, los camiones llenos de fruta colorean los caminos, y los mercados se inundan de sabores recién cortados. Y si se trata de gastronomía, Choluteca ofrece un menú sin artificios pero con identidad: sopa de mariscos en leche de coco, yuca con chicharrón, bollos de frijol, rosquillas recién horneadas, dulces de miel de panela, y el siempre presente café sureño, fuerte y sin adornos.