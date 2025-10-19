Cardenal Rodríguez: "Un poder judicial está para impartir justicia, no para manipularla"

“Tuvo que dar cuentas, y los jueces inícuos también, aunque quieran cubrir las injusticias, a veces utilizando torcidamente la ley. Dice el Evangelio: no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse”, expresó el cardenal , al reflexionar sobre el papel de la justicia en la sociedad.

Tegucigalpa, Honduras.- Durante su homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez exhortó a los fieles a mantener viva la fe y confiar en la justicia de Dios, incluso en medio de las injusticias humanas.

Rodríguez enfatizó que “un juez, un poder judicial, está para impartir justicia, no para manipularla”, y llamó a escuchar con atención el mensaje del Evangelio, al considerarlo “tan necesario” en los tiempos actuales.

Asimismo, lamentó que en el mundo parezca disminuir la fe, recordando la pregunta de Jesús: “Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?”.

“El Señor nos invita a no perder la confianza, a creer como la viuda de la parábola, en la justicia final y en la justicia para los pobres”, manifestó el cardenal.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Rodríguez invitó a los creyentes a “orar siempre y orar con confianza, sin desanimar”, como muestra de perseverancia y fe en la justicia divina.