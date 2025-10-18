Cardenal Rodríguez: Sería un "pecado de omisión" que hondureños habilitados para votar no lo hagan

Tegucigalpa, Honduras.-Hondureños que están habilitados para votar en las próximas elecciones generales del 30 de noviembre y que no lo hagan caen en un "pecado de omisión", asegura el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

"Ahora que se acerca este momento tan importante en la historia de Honduras, como son las elecciones próximas, la respuesta la encontramos también en Cristo Jesús, cuando los apóstoles tuvieron que reunirse en el primer concilio de Jerusalén, para sustituir al sucesor de Judas, que había traicionado a Jesús, oraron pidiendo un don del Espíritu Santo que se llama discernimiento y es precisamente lo que tenemos que hacer en este periodo que nos separa ya, no es temiendo ni con angustia ni nada hacer oración y pedir el don del discernimiento para salir a votar", dijo a noticiero Hoy Mismo el cardenal.

El líder católico expresó que ninguna persona habilitada para votar puede quedarse sin hacerlo.

"Eso sí, nadie se debe quedar, de los que están habilitados, nadie se debe quedar sin votar porque entonces sería un pecado de omisión y una responsabilidad de la que habría que dar cuentas", aseveró.

Además, Rodriguez aseguró que "la persona que no salga a votar no tiene derecho ni a protestar ni a decir ninguna cosa porque fue irresponsable".