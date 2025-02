Cardenal Rodríguez: “Queridos amigos políticos, despójense del odio”

“Vivimos en una sociedad llena de odio, vivimos y estamos ya siendo testigos de campañas políticas llenas de insultos. Se ve mal a quien no piensa como ellos”, dijo Rodríguez, lamentando la violencia en el país centroamericano, a pesar que desde diciembre de 2022 rige un estado de excepción parcial orientado a reducir ese flagelo.

El religioso resaltó que el ser humano es más humano cuando el amor está en la base de su vida, y que “el odio a los enemigos es un mal que nos envenena, un impulso negativo que no nos deja en paz, nunca produce satisfacción, sino angustia” y “tiene un carácter destructivo” que “a veces se entrelaza en heridas de nuestra sensibilidad o en frustraciones de necesidades exageradas de ser importantes”.

Enfatizó además que “hoy vivimos una escalada de odio, de violencia en nuestra Honduras”, y “qué futuro tiene una sociedad, un pueblo, una pareja o una persona que se deja llevar todavía por la violencia que cultiva el odio o el resentimiento”.

Rodríguez dijo que los seres humanos necesitan ser “auténticos cristianos, no discípulos de las ideologías y del odio”.

Agregó que “muchas veces sentimos que nuestra sociedad no puede amar gratuitamente, en la que casi todos se preguntan de qué me sirve ser útil, qué ganamos con esto, cuánto me van a pagar. Todo calculado y medido en dinero”.

“Muchas veces nos hemos hecho la idea de que todo se obtiene pagando y ahí tenemos la corrupción de nuestro país. Se puede comprar la justicia con dinero, se puede comprar impunidad con dinero y se corre el riesgo de convertir las relaciones humanas en puro intercambio del becerro de oro”, afirmó.

Sobre la criminalidad en su país, enfatizó que “estamos lejos de que se diga que Honduras es un país cristiano, cuando no hay día que no haya violencia y muerte por una borrachera, por unos celos, por una droga”.