Cardenal Rodríguez viajará al Vaticano si fallece el papa Francisco

“Si el Santo Padre falleciera antes que yo fallezca, entonces claro que tengo que ir”, expresó Rodríguez Maradiaga, recordando que con Jorge Mario Bergoglio (verdadero nombre del papa) ha entablado una amistad. De igual forma, añadió que espera que este escenario no se materialice.

No obstante, el panorama cambió en esta mañana del domingo luego de que desde el Vaticano se informara que Francisco descansó bien. Aun así, ocupó que le suministraran oxígeno.

En cuanto a la elección de un nuevo papa, en caso de que Francisco perdiera la vida, Rodríguez no descarta que el nuevo pontífice sea de África y Asia, aun sabiendo que en este último continente la mayoría de la población no profesa el catolicismo

“No sería raro porque el Señor sabe cómo va moviendo las cosas. Un papa de Asia, un papa de África, no sería raro”, consideró.

Desde el viernes 14 de febrero, el papa Francisco fue internado en el hospital Gemelli en Roma, Italia, a raíz de bronquitis por infección polimicrobiológica. A esto se le suma una neumonía bilateral que complica más su recuperación.

Los médicos estiman que el papa Francisco tendrá que permanecer más tiempo hospitalizado. Pese a ello, el máximo representante de la iglesia católica a nivel mundial confía en este proceso, agradeciendo también a los profesionales de la salud que lo han atendido, así como a las personas que han orado por él.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, expresó en su mensaje compartido este domingo.