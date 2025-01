“Remesas de los migrantes están marcadas por el dolor”, dice cardenal Rodríguez

5

Ante las elecciones internas que se celebrarán en marzo próximo, y las generales, en noviembre de este año, Rodríguez dijo que es un proceso que no hay que dejar “en manos de aquellos que se llaman a sí mismos los políticos”.



“Toca a toda nuestra ciudadanía, porque es la manera como en democracia se debe caminar en el Estado. No es un grupo que debe manipular, llámese como se llama, no, los ciudadanos todos debemos participar, lo que no se admite es la indiferencia y decir no, ese está en manos de corruptos”, expresó el religioso.



Señaló además que el que no participa en el proceso de elecciones, “se asocia a aquellos que puede que estén corruptos” y que “cada uno debe sentir en su corazón la llamada de Dios a participar, según su conducta, según sus convicciones, según su fe, según su responsabilidad ciudadana”.