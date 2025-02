“En la cárcel nos hacen unas revisiones (físicas) que no les puedo decir...”: Hondureños deportados

13

Ahora asegura que no piensa volver a intentar emigrar y su meta es buscar a su familia en Tegucigalpa y buscar un empleo.

En situación similar está un joven que no quiso ser identificado, pero que dijo ser originario de Corinto, en el occidente de Honduras, donde intentará buscar un trabajo para subsistir luego de ser capturado en Las Vegas, Nevada.

El canciller Enrique Reina, quien se encontraba en la pista de aterrizaje dando la bienvenida a los migrantes retornados, destacó que a pesar de las experiencias negativas de tener que emigrar, atravesar una ruta peligrosa, ser detenidos y después deportados, era de admirar el ánimo y la alegría que demostraban los compatriotas al volver a su tierra, pues muchos se dijeron contentos de ver a sus familiares.

El gobierno ha prometido apoyarles con un aporte económico, granos básicos y fuentes de empleo por medio del programa “Hermano, vuelve a casa”.

“Ese tiempo (detenido) ha sido difícil. A mí me llevaron como a cuatro cárceles diferentes, en diferente tiempo, y nos hacen unas revisiones que no... no les puedo decir. Lo desnudan, le hacen revisiones en el cuerpo y le dicen: ‘levántate tus partes íntimas’, enfrente de todos los demás”, detalló el joven, quien indicó que estas prácticas eran para verificar que los migrantes no llevaran drogas a los centros de detención, pero que a su criterio, eran comportamientos abusivos y denigrantes.

También indicó que la alimentación “es horrible”, pero desea dejar esa mala experiencia atrás y reunirse con su madre y hermanos.