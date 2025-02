En aviones militares y chárter Estados Unidos deporta a 357 hondureños

Para asegurar ese trato digno, el Gobierno hondureño propuso a Estados Unidos la contratación de vuelos comerciales para traer a los hondureños detenidos bajo las polémicas medidas de Trump, como lo ha hecho el Gobierno de Colombia; sin embargo, la medida aún tiene respuesta por parte de EUA. “Esa petición no ha sido aceptada, ni denegada por los Estados Unidos; el tema es humanitario y no podemos tener a la gente detenida en condiciones que son todavía un poco compleja, porque es una medida muy nueva que está aplicando la nueva administración Trump, entonces lo que buscamos es que retornen al país de manera más rápida”, manifestó Reina.

Para Juan Flores, representante de la comunidad hondureña en EUA, la asistencia que está prometiendo el Gobierno es una ofensa para los migrantes, pues las autoridades deben preocuparse por atacar los problemas que causan la migración, tales como la inseguridad, la violencia, el desempleo, la pobreza, entre otros. “Muchos compatriotas salieron del país porque no tenían un apoyo del gobierno, no tenían recursos y mucho menos empleo”, criticó.

Indicó que el Gobierno debe llamar a un diálogo con los diferentes sectores para buscarle una solución a la migración. “De no hacerlo, lo que va a suceder es que el hondureño que llegue deportado permuta una, dos o tres semanas en Honduras y se regresará con un familiar para Estados Unidos; las deportaciones no va a ahuyentar a los hondureños a que salgan del país porque a una persona para salvaguardar su vida no le va a interesar si está Donald Trump o no deportando”, enfatizó.

Para el empresario de la zona norte, Eduardo Facussé, el programa gubernamental necesita de políticas públicas sostenibles y dirigidas a pluralizar la economía.

Por su parte, el analista Olban Valladares señaló que la llegada de los hondureños deportados causará un impacto en los resultado electorales; pues muchos de los que llegan están habilitados para votar y no creen en los partidos políticos.