Captan a ministro Cardona en un scooter; iba escoltado por carro del Estado

Me enviaron este video de @jcardonaerazo donde anda en patineta, paseando en hora laboral y con una Prado atrás de escolta. Poco falta para que se les terminen estos caprichos y privilegios. No era por Honduras, era envidia y más. Agarraron de juguete al país. pic.twitter.com/y87kWwbprb

Afirmó que la camioneta Toyota Prado que aparece en el video no estaba con él en ese momento, y que él utiliza un vehículo Renault desde hace cuatro meses.

“La SEDESOL queda en el Centro Cívico, a 2 kilómetros de la Red Solidaria. Tengo 2 meses de trasladarme en scooter, entre una oficina y otra, para ahorrar combustible. Sin fotos ni cámara, porque no hay necesidad de show. La Prado detrás no anda conmigo, yo uso un Renault desde hace 4 meses. No te cansas de quedar como imbécil, imbécil”, expresó el ministro en respuesta a las críticas.