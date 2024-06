Xiomara Castro: “Se molestan porque menciono los 12 años” del Partido Nacional

“En 29 meses de mi gobierno es muy difícil resolver los problemas que no lo hicieron en 12 años y siete meses. El abandono, la corrupción y los altos niveles de desidia, especialmente para atender las necesidades más importantes del pueblo. Se molestan porque yo menciono los 12 años y siete meses, ¿pero saben por qué lo hago? Porque todos los días me toca resolver los problemas del país y entonces me preguntó dónde está el dinero que se robaron”, dijo.

La mandataria recalcó que siguen pagando altos montos por la deuda heredada y se trabaja para responder ante las obligaciones.

“Solo en este año por la deuda que dejaron nos toca pagar 78 mil millones de lempiras y aun así con todas las dificultades que hemos encontrado estamos avanzando en todas las áreas y todos los sectores. Destruyeron la democracia, crearon fideicomisos y a través de ellos se robaron los recursos y los fondos. En 29 meses de mi gobierno estamos adecentando nuestra patria, estamos invirtiendo en las grandes necesidades que el pueblo tiene”, sostuvo.