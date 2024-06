Partido Nacional a Xiomara Castro: “Ha demostrado incapacidad e ineptitud”

Recordaron también el descontrol de los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) en diversas instituciones del Estado, llegando a paralizar labores.

“Permitir a los colectivos violentos portar armas solo generará más caos y violencia”, acotó el Partido Nacional.

Finalmente, pidieron a la mandataria menos excusas y dar respuesta ante las necesidades del pueblo hondureño. “Su constante referencia a los gobiernos anteriores es una fachada, intentando ocultar su propia incompetencia. Honduras necesita soluciones reales y liderazgo efectivo, no excusas y caos”, señalaron.

La respuesta del Partido Nacional vino luego que Xiomara Castro dijera que “en 29 meses de mi gobierno es muy difícil resolver los problemas que no lo hicieron en 12 años y siete meses... Se molestan porque yo menciono los 12 años y siete meses, ¿pero saben por qué lo hago? Porque todos los días me toca resolver los problemas del país y entonces me preguntó dónde está el dinero que se robaron”.