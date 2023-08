Bloque de Oposición Ciudadana pide a comunidad internacional a estar alerta de las actuaciones del gobierno

De igual manera, el BOC rechaza la presión del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo para elección del fiscal, “en abierta violación de los principios de independencia y no injerencia de poderes del Estado, con movilizaciones, amenazas abiertas a congresistas y exacerbación de la violencia política”.

Asimismo, piden que “se respeten los procedimientos parlamentarios, especialmente el de la votación por la MAYORÍA CALIFICADA constitucional establecida de 2/3 partes, ese decir 86 votos del total de diputados al Congreso Nacional y la no usurpación de CURULES DE LAS BANCADAS DE OPOSICIÓN con diputados suplentes de LIBRE, hecho que no solo implica ejercicio ilegal y falsificación de la votación, sino la violación de la proporcionalidad de la representación de otros partidos políticos, en espacios que en las elecciones no fueron concedidos a ellos por la población”.