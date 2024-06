Bibliotecas Blue Lupin, un espacio de empoderamiento para los niños

Las bibliotecas Blue Lupin se caracterizan por ser diferentes a cualquier otra, en especial porque son los niños los que se encargan de diseñar las instalaciones, según lo que su imaginación les dicte.

Luego de que los niños dan sus respuestas sobre cómo sería su biblioteca ideal, comienza la construcción, es decir, que ninguna de las 47 bibliotecas que hay en el país tienen el mismo diseño.

La directora de Plan Internacional compartió algunas de las respuestas que los niños dieron: “queremos una biblioteca para jugar; una biblioteca donde no me regañen por tocar lo que hay ahí; que puedan venir mis hermanitos; que no tenga candados; que no tenga paredes para entrar cuando uno quiera; que los libros cuelguen de los pasillos y uno solo los agarre, como en la cosecha de mangos”.

Los niños también opinaron sobre qué tipo de libros querían dentro de cada biblioteca, siendo los “libros con historias de personas que eran pobres, pero lograron salir de la pobreza; libros que den como miedito leerlos cuando va oscureciendo; libros que den consejos, que ayuden a papá y a mamá” los que más piden.

Plan Internacional se basó en estas respuestas para construir las bibliotecas y formar su primer catálogo de libros para los niños que acudirían a ellas.

Pero estas bibliotecas no solo ofrecen un mundo lleno de literatura, ya que los encargados de cada una de ellas aplican diferentes tipos de talleres, por ejemplo, Meyber, fue partícipe de actividades como cuentacuentos y obras de teatro. También ofrecen concursos de dibujo y de lectura para los niños con edades más avanzadas.

Así como Mayber, hay muchos niños de diferentes comunidades de bajos recursos que están empezando su aprendizaje en estas bibliotecas, donde descubren un mundo con nuevos horizontes para expresar su imaginación y creatividad sin ningún impedimento.