TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los mayores dolores de cabeza de Sofía aparecen cada vez que llega la hora de recibir las clases de Español y Matemáticas, especialmente cuando las tareas tienen que ver con fábulas, cuentos o calcular ángulos.

Leer múltiples ejemplos de cuentos y pasar horas midiendo las mismas figuras geométricas, por sí sola, no es de ayuda para la pequeña de cuarto grado, ya que ambos temas siguen causandole dificultades. A pesar de eso, Guisell, su madre, todos los días se esfuerza para que su hija supere estas complicaciones.

“Todo el aprendizaje que mi hija tiene me lo acredito a mí misma, no a los docentes que ha tenido, porque definitivamente ellos no enseñan nada. Si no fuera por mí, mi hija no sabría ni leer bien”. expresó la madre de Sofía en diálogo con EL HERALDO Plus.

Pero Sofía no es la única niña con problemas en estas áreas académicas, ya que, según el Informe Nacional de Desempeño Académico Español y Matemáticas 2022, la comprensión lectora, vocabulario y el cálculo de medidas son los temas que más problemas causan a los estudiantes.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus detectó que en el caso de Español, casi la mitad de los estudiantes evaluados (tercero, quinto y octavo grado) están en las categorías de “insatisfactorio” y “debe mejorar”.

En Matemáticas, por su lado, hay un rendimiento todavía más bajo que el de Español, ya que el 93% de los alumnos se encuentran en los niveles “insatisfactorio” y “debe mejorar”.