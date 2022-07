BCH reitera rechazo al uso de las criptomonedas en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Banco Central de Honduras (BCH) reiteró este jueves -27 de julio- que las criptomonedas no están reguladas como medio de pago en el país.

“Los criptoactivos no cuentan con respaldo, por lo que no se encuentran regulados ni se garantiza su uso, por consiguiente, no gozan de la protección que otorgan las leyes nacionales”, afirmaron a través de un comunicado.

Uno de los factores que enfatiza el BCH es la variación en los precios de las criptomonedas que puede provocar pérdidas del mismo de hasta un 60%.

Asimismo, señaló que a pesar que en otros países se ha adoptado su uso, “no hay evidencia de que la población haya adoptado los criptoactivos como medio de pago de preferencia”.

Del mismo modo advirtió a la población que los criptoactivos al no estar regulados, cualquier pago realizado por esta moneda se hará bajo la responsabilidad de las personas.

“Cualquier transacción que se efectúe con los mismos será bajo la responsabilidad y riesgo de quien la realice”, añadió el BCH.

LEA: ¿Qué es el bitcóin y cómo funciona?