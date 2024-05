Bancadas piden transparencia y más tiempo para decidir sobre 18 adendas de contratos de energía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al segundo día de socialización de las 18 adendas de energía, la bancada del Partido Nacional insistió en pedir transparencia en la discusión de los contratos energéticos, previo a su llegada al pleno, mientras el Partido Salvador de Honduras (PSH) solicitó a la Comisión de Energía una segunda reunión para responder a sus dudas.

“Hemos recogido un importante resumen de lo que se discutió, hoy se presentaron unas filminas una presentación de las adendas, no hemos tenido a la vista las adendas es un requerimiento que hacemos no podemos nosotros analizarlo solo con una presentación en PowerPoint”, insistió el diputado nacionalista, Marco Midence.

Agregó que “tenemos que tener a la mano los contratos para hacer una revisión minuciosa, el segundo tema que nos preocupa es que esto no va a resolver el tema de los apagones, esto no va a resolver el tema del déficit energético, no va a resolver el tema de que la ENEE no recurrió al derecho de vía en octubre para comprar energía al mercado centroamericano y no va a resolver los apagones”.

En el mismo sentido, el parlamentario patentizó la preocupación de su bancada debido al tema de los precios de la compra de energía, sobre si este impactará en el precio del servicio. Asimismo, señaló que la renegociación de las 18 adendas contractuales no representará una solución a la problemática energética.