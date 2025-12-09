Así van quedando: Ellos son los virtuales diputados electos para el Parlacen Centroamericano

Tegucigalpa, Honduras.-A poco más de una semana de celebradas las elecciones en Honduras, los resultados preliminares han ido definiendo quiénes son los candidatos de los diferentes niveles electivos que estarían quedando. Solo faltan 0.60 % de las actas por escrutar, lo que representa unas 115. Al finalizar esta fase, el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará con el escrutinio especial.

Son un total de 20 diputados los que representarán a Honduras en el Parlamento Centroamericano. En la lista figuran nombres de los tres principales partidos políticos: el Partido Nacional con ocho representantes, seguido del Partido Liberal con ocho, y Libertad y Refundación con cuatro.

Listado de los candidatos que van quedando