Aprueban más de 306 millones de lempiras para saldar atrasados salarios de Hondutel

Tras seis meses de no percibir salarios, más de 2,000 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) hicieron un llamado humanitario a la presidenta de la República, Xiomara Castro.

Sin embargo, a raíz que las asambleas informativas con la actual Dirección General de Hondutel no han dado resultados, los empleados piden una intervención gubernamental.

“Estamos sobreviviendo por nuestras familias, ven nuestra situación y pues nos ayudan en alimentos y movilización. En mi caso, no puedo retirar ni las notas de mi hija porque no he pagado la escuela”, lamentó Kellyn Zavala, empleada.