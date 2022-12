“Hace un ratito dijo que no y ahora que sí”: el pleito entre diputado de Libre y del Partido Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una fuerte discusión se registró la noche de este miércoles entre los diputados Sergio Castellanos (Libre) y Nelson Márquez (PN) en el Congreso Nacional, cuando se discutía sobre el proyecto del Presupuesto General 2023 y la ahora inminente llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Rodeados por los demás parlamentarios, quienes coreaban distintas frases en medio de gritos y silbidos, los “padres de la Patria” se cuestionaban sus posturas respecto a la CICIH.

En el video se alcanza a escuchar al diputado nacionalista que le dice a Castellanos “hace un ratito dijo que no y ahora dice que sí” y agrega que el militante de Libre “leyó, pero no vio los artículos”, aunque no aclara de que proyecto de ley está hablando.