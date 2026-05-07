Apagones tienen agobiados a usuarios del litoral Atlántico

La Ceiba, Honduras.-Habitantes del litoral Atlántico de Honduras atraviesan una situación crítica debido a los constantes apagones del fluido eléctrico, que en muchos casos se prolongan por más de diez horas consecutivas. La crisis se ve agravada por una intensa ola de calor, convirtiendo el día a día de los ciudadanos en una verdadera pesadilla.

En el municipio de Jutiapa, la indignación es generalizada. Los pobladores reportan que no existe un solo día que no les suspendan el servicio. Rafael Lozano, residente de la zona, alzó la voz en representación de su comunidad para denunciar la precariedad del servicio.

“Queremos hacer una denuncia desde Jutiapa; no hay día del mundo que la ENEE no corte la energía. Desde que cae la tarde y toda la noche la quitan. Ya no aguantamos tanto apagón”, expresó Lozano con frustración.

El afectado detalló que, en algunas ocasiones, las familias deben pasar toda la noche a oscuras, restableciéndose el servicio hasta el mediodía del día siguiente. Esta problemática se extiende a varias aldeas del municipio, como, Belaire, Piedras Amarillas, Cefalú y California, entre otras.