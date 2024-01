Ana García afirma que rabino que financió abogado de JOH es el infiltrado de la DEA

La ex primera dama inició hablando sobre las amenazas en contra de su familia, algo que fue dicho por JOH en la audiencia.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mediante una comparecencia de prensa donde se acompañó de sus hijas, la ex primera dama, Ana García de Hernández , aclaró algunos puntos tras la audiencia de ayer (jueves 18 de enero) donde Juan Orlando Hernández se presentó ante el juez Kevin Castel.

Ella comentó que hay “amenazas a muerte contra nuestra familia y donde -JOH- le explicó que tenía que ver con información que tuvo a la vista sobre un reporte del FBI que llegó a manos de la Fiscalía y que ellos lo incluyeron en el descubrimiento, donde se reportan las amenazas a muerte contra nuestra familia por una organización criminal que de acuerdo a la misma fuente, era responsable de la muerte de un expresidente”.

Tal situación “ha tenido altamente preocupado y molesto -a JOH- porque la Fiscalía sabía de estas amenazas desde hace mucho tiempo, más de un año, no lo había informado pese a que las amenazas habían seguido”, dijo.

En relación al cambio de abogado que solicitó JOH, García expresó que se hizo “considerando que el abogado Raymond Colón ha estado enfermo y que no había cumplido con una serie de temas, entre ellos las mociones que no se contestaron ni plantearon la laptop que no se había entregado para que pudiera revisar la información”.