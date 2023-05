La única ambulancia de Copeco en Lempira no funciona por falta de gasolina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para el departamento de Lempira, Elder Alfaro, informó que la única ambulancia con la que se cuenta en la región no funciona porque no hay dinero para la gasolina.

“Ayer precisamente me llamaron de Tegucigalpa de Copeco central que viene una comisión para arreglar lo del combustible, el problema que se ha dado es que la ambulancia no tenía una gasolinera asignada, no tenía un papeleo hecho, sino que a mí me ha tocado que hacerlo”, señaló.

Alfaro pide a las autoridades locales y centrales que brinden el presupuesto para que opere la ambulancia de este organismo de socorro para que se le atienda a la población que habita en esa región.