Alta presión dejará lluvias y vientos frescos en Honduras este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una alta presión provocará vientos frescos del norte, aumento de la nubosidad y lluvias en distintas regiones de Honduras este viernes 23 de octubre, con precipitaciones ocasionalmente fuertes y actividad eléctrica aislada en sectores del noroccidente, norte y oriente del país, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“Continuamos con esa influencia de una alta presión que nos estará generando lo que son vientos frescos del norte, aumento en la nubosidad, así como también lluvias y chubascos de débiles a moderados, dispersos, ocasionalmente fuertes, con actividad eléctrica aislada”, explicó Ochoa.
El pronosticador señaló que las condiciones con lluvias de mayor intensidad se presentarán principalmente en el noroccidente, el norte y la parte oriental de Honduras. En las demás regiones también se esperan precipitaciones, aunque de débiles a moderadas.
“Para las demás regiones, pues tendremos lo que son precipitaciones de débiles a moderadas”, detalló el especialista al describir las condiciones atmosféricas previstas para la jornada.
En cuanto al estado del mar, Ochoa indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el golfo de Fonseca como en la costa norte de Honduras.
Para Tegucigalpa, el pronóstico establece una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 18 °C.
En la región central, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 30 °C y una mínima de 21 °C, mientras que en la región insular se esperan valores de hasta 29 °C y una mínima de 26 °C.
Para la región norte, Cenaos prevé una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 24 °C. En la zona oriental, los registros alcanzarán los 31 °C como máximo y descenderán hasta los 22 °C.
La región sur tendrá la temperatura máxima más alta del país, con 36 °C, y una mínima de 24 °C, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador.
En el occidente hondureño, las temperaturas alcanzarán los 29 °C como máximo, mientras que la mínima será de 13 °C.
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