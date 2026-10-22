Alta presión dejará lluvias y vientos frescos en Honduras este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una alta presión provocará vientos frescos del norte, aumento de la nubosidad y lluvias en distintas regiones de Honduras este viernes 23 de octubre, con precipitaciones ocasionalmente fuertes y actividad eléctrica aislada en sectores del noroccidente, norte y oriente del país, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Continuamos con esa influencia de una alta presión que nos estará generando lo que son vientos frescos del norte, aumento en la nubosidad, así como también lluvias y chubascos de débiles a moderados, dispersos, ocasionalmente fuertes, con actividad eléctrica aislada”, explicó Ochoa.

El pronosticador señaló que las condiciones con lluvias de mayor intensidad se presentarán principalmente en el noroccidente, el norte y la parte oriental de Honduras. En las demás regiones también se esperan precipitaciones, aunque de débiles a moderadas.

“Para las demás regiones, pues tendremos lo que son precipitaciones de débiles a moderadas”, detalló el especialista al describir las condiciones atmosféricas previstas para la jornada.