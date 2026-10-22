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Alta presión dejará lluvias y vientos frescos en Honduras este viernes

Las precipitaciones serán de débiles a moderadas en gran parte del territorio, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 36 °C en la región sur

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 18:52
Alta presión dejará lluvias y vientos frescos en Honduras este viernes

En la zona norte habrá un clima más fresco de lo habitual.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una alta presión provocará vientos frescos del norte, aumento de la nubosidad y lluvias en distintas regiones de Honduras este viernes 23 de octubre, con precipitaciones ocasionalmente fuertes y actividad eléctrica aislada en sectores del noroccidente, norte y oriente del país, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Continuamos con esa influencia de una alta presión que nos estará generando lo que son vientos frescos del norte, aumento en la nubosidad, así como también lluvias y chubascos de débiles a moderados, dispersos, ocasionalmente fuertes, con actividad eléctrica aislada”, explicó Ochoa.

El pronosticador señaló que las condiciones con lluvias de mayor intensidad se presentarán principalmente en el noroccidente, el norte y la parte oriental de Honduras. En las demás regiones también se esperan precipitaciones, aunque de débiles a moderadas.

“Para las demás regiones, pues tendremos lo que son precipitaciones de débiles a moderadas”, detalló el especialista al describir las condiciones atmosféricas previstas para la jornada.

Zonas de Honduras que tendrán cortes de energía este viernes 23 de octubre

En cuanto al estado del mar, Ochoa indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el golfo de Fonseca como en la costa norte de Honduras.

Para Tegucigalpa, el pronóstico establece una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 18 °C.

En la región central, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 30 °C y una mínima de 21 °C, mientras que en la región insular se esperan valores de hasta 29 °C y una mínima de 26 °C.

Para la región norte, Cenaos prevé una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 24 °C. En la zona oriental, los registros alcanzarán los 31 °C como máximo y descenderán hasta los 22 °C.

La región sur tendrá la temperatura máxima más alta del país, con 36 °C, y una mínima de 24 °C, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador.

En el occidente hondureño, las temperaturas alcanzarán los 29 °C como máximo, mientras que la mínima será de 13 °C.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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